Nicolò Micchi al Ponsacco: "Felice di essere rimasto in serie D"

sabato, 20 luglio 2019, 19:50

La giovane saltatrice in alto Idea Pieroni conquista l'ottavo posto agli europei under 20 di Borås, in Svezia. Un piazzamento storico per l'atleta che, ricordiamo, appartiene alla categoria under 18. La sua è stata una performance perfetta, con una progressione di 170-175-180: alla misura di un metro e 84, prossimo...

sabato, 20 luglio 2019, 12:32

Il terzino Borgia, il regista Aprile, l’attaccante esterno Aldrovandi e il centravanti ex Sinalunghese Lucatti, assente per una visita, sono gli ultimi, in ordine temporale, quattro volti nuovi del GhiviBorgo che inizierà ufficialmente la preparazione lunedì 22 al “Delle Terme” di Bagni di Lucca

sabato, 20 luglio 2019, 10:15

Nella categoria donne assolute si aggiudica il primo posto l'Orecchiella Garfagnana (Mucci-Secci-Dolfi) in 36'37'', seconda a 8'' la Silvano Fedi Pistoia (Cerfada-Bargiacchi-Dami) e terza si classifica la formazione fiorentina delle Panche Castelquarto (Pretotto-Aversa-Sotomayor)

venerdì, 19 luglio 2019, 11:24

L'emiliano Lucio Agostini (Gabbi Bologna) si è aggiudicato la categoria veterani argento uomini davanti a Claudio Simi (Alpi Apuane) e Mauro Giorgetti (Camigliano Lucca)

giovedì, 18 luglio 2019, 18:52

Finale agguantata (con un’ottima prospettiva) da Idea Pieroni, impegnata oggi pomeriggio nelle qualificazioni di salto in alto ai campionati europei under 20 di Borås

giovedì, 18 luglio 2019, 13:04

Continua imperterrito il calciomercato estivo del Vagli, militante in seconda categoria, che dopo aver acquistato giocatori di grande spessore come Diego Brugiati, Alessio Malatesta, Thomas Franchi, Stefano Pioli, Simone Tolaini e Stefano Angelini, in queste ore ha ufficializzato l'acquisto in prestito dal Ghiviborgo del promettente centrocampista, classe 1999, Paolo Marigliani