Novità Molazzana: preso Giannotti dal River e quattro fuori quota

sabato, 6 luglio 2019, 14:26

di lorenzo fiori

Sulle ali dell'entusiasmo grazie alla fantastica promozione in prima categoria il Molazzana, nella persona del DS Alessio Biagioni coadiuvato dal mister Daniele Compagnone, si sta fortemente impegnando per rendere la rosa adatta anche per la nuova categoria.

Le partenze ad oggi sono state tre: Alessio Muccini a Filicaia e Sebastian e Simone Nelli a Castelnuovo in eccellenza.

Gli arrivi, invece, sono stati ben cinque.

Iniziamo con Riccardo Giannotti, forte esterno offensivo classe 1997, che nella passata stagione è stato uno dei principali artefici della promozione del River Pieve.

Proseguiamo con Jacopo Sarti, terzino sinistro classe 1998, proveniente dal Pieve Fosciana dove ha ottenuto ottimi risultati in prima squadra.

Concludiamo con gli ultimi tre "colpi": Si tratta di Rudy Balsotti, esterno sinistro classe 1998, nell'ultima stagione in forza a Filecchio in terza categoria. Alessandro Tomei, attaccante classe 1998, quest'anno in juniores provinciale a Castelnuovo Garfagnana e Gabriele Tortelli, difensore classe 2000, che ha riscosso buone prestazioni in juniores provinciale ed in eccellenza a Castelnuovo.

Saltato l'accordo, invece, con l'attaccante Antonio Ceceri.