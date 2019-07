Jamali (Alpi Apuane) si aggiudica la “Sgambata delle due Torri”

Altri articoli in Sport

sabato, 6 luglio 2019, 17:20

Terminata la prima settimana del Crazy Camp, lo speciale ed originale campus estivo multi disciplinare organizzato presso gli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana dal circolo ricreativo Anspi Santa Maria

sabato, 6 luglio 2019, 14:43

Dopo una serie di operazioni in uscita, il Pieve Fosciana ha portato a termine i primi cinque innesti del nuovo corso targato Stefano Fracassi. Si tratta nello specifico di due fuoriquota Enzo Levrini e Samuele Parmigiani, del centrocampista ex Lammari Daniele Babboni, del terzino ex Como e Gavorrano Simone Morelli...

sabato, 6 luglio 2019, 14:26

Sulle ali dell'entusiasmo grazie alla fantastica promozione in prima categoria il Molazzana, nella persona del DS Alessio Biagioni coadiuvato dal mister Daniele Compagnone, si sta fortemente impegnando per rendere la rosa adatta anche per la nuova categoria

sabato, 6 luglio 2019, 13:51

Tempo di annunci al GhivizzanoBorgo che, nella location del “Ristoblanco” di Lucca, ha svelato i componenti dello staff tecnico guidato da Pacifico Fanani, oltre che presentato il nuovo numero uno Emanuele Marino, classe 2000

venerdì, 5 luglio 2019, 18:16

Dopo una stagione sicuramente positiva conclusa con una salvezza anticipata, nel campionato di seconda categoria, il Barga si è subito attivato per cercare di confermare e migliore la rosa

venerdì, 5 luglio 2019, 18:11

Non accennano a fermarsi le operazioni in entrata del GhivizzanoBorgo in vista della quinta stagione consecutiva in Serie D del club biancorosso. Il direttore sportivo Luca Pacitto, assieme a Marracci, ha perfezionato tre nuovi acquisti che lavoreranno con Pacifico Fanani sin dal primo giorno di preparazione