Paradressage, pioggia di medaglie per la barghigiana Sara Morganti

lunedì, 1 luglio 2019, 15:22

E’ ancora lei la regina indiscussa del Paradressage Italiano e Internazionale: nulla hanno potuto fare i cavalieri provenienti dalla Svizzera, la Francia, la Germania, l’Inghilterra, la Russia, e Hong-Kong per superare la bravura e la precisione della nostra atleta barghigiana Sara Morganti.

Alle numerose premiazioni delle gare sia del CPDEDI e del Campionato Italiano Assoluto Paradressage 2019, per quanto riguarda il grado 1, è sempre stato il nome di Sara a echeggiare insieme all’Inno di Mameli in questo week-end ricco di soddisfazioni sia per quanto riguarda i risultati Internazionali del Team Italia di Paradressage sia per quanto riguarda i risultati degli altri cavalieri toscani che hanno gareggiato in Brughiera nella categoria Esordienti.

Sara Morganti Medaglia d’oro nel grado 1 Esperti con Royal Delight e Medaglia d’argento con Ferdinand di Fonte Abeti, e ancora lei Medaglia d’oro meritatissima nel Campionato assoluto 2019 Freestyle con Ferdinand di Fonte Abeti, un percorso che viene svolto nel rettangolo da Dressage sotto le note di una musica scelta dal cavaliere, dove viene premiata oltre alla precisione dell’esecuzione delle varie figure scelte e i movimenti del cavallo, anche l’interpretazione del brano musicale.

La preparazione del binomio è stata seguita come di consueto in questi ultimi anni dai Tecnici Alessandro Benedetti e da Laura Conz.

Da ricordare che nei giorni scorsi a Sara è stato consegnato il riconoscimento come migliore atleta paralimpica dell’anno 2018 con una cerimonia svolta nella sala delle armi del Foro Italico a Roma.

Per quanto riguarda i risultati nostrani il cavaliere lucchese Samuele Del Carlo ha bissato il risultato dello scorso anno con il Frisone Lutsen Fan’e Inia Slot ( gentilmente concesso in uso per questa importante kermesse dalla Sig.ra Tracey Peacock ) aggiudicandosi la Medaglia D’Argento nella categoria Grado 1 Esordienti e un meritato quarto posto nel Campionato assoluto 2019 di Freestyle, con un percorso eseguito sotto le note della famosa e coinvolgente colonna sonora del film “Il Gladiatore”, riportanto un punteggio di 66,86%.

Samuele è impegnato quotidianamente con allenamenti formativi presso il Centro Equitazione La Luna di Lucca , seguito dal Tecnico Alessandra Deverio e da stage mirati a cura del già nominato Alessandro Benedetti.

Anche la Medaglia d’oro del Grado 1 Esordienti rimane in Toscana, è la giovane Letizia Minuti, della provincia di Pisa, con il baio Coriandolo che ha confermato il risultato dello scorso anno ed è la Campionessa in carica nel Grado 1 Esordienti per questo 2019, l’amazzone si allena presso il Centro Ippico Le Sbarre di Ponsacco (PI) sotto la guida dell’Istruttrice Linda Vanni.

Un doveroso ringraziamento a tutta l’organizzazione del Gruppo Equestri Brughiera che ha permesso lo svolgimento della manifestazione in una atmosfera serena e gioviale ma ci piace sottolineare che è grazie alla tenacia, alla determinazione, alla grinta e al talento personale di ciascuno, che questi atleti paralimpici riescono a distinguersi nel panorama equestre nazionale e internazionale.