Sport



“Parco Verde in Festa”, Andrea Salas (Orecchiella) seconda tra le donne

mercoledì, 10 luglio 2019, 14:31

In occasione della Festa del Partito Democratico al parco verde di Olmi, il comitato della festa e la Podistica La Stanca di Valenzatico hanno organizzato una gara podistica competitiva, denominata “Parco Verde in Festa”, giunta alla quindicesima edizione, sulla distanza di 8 km per i competitivi e 4 km per la ludico-motoria, alla quale hanno preso parte circa 250 concorrenti.

Vittoria assoluta uomini per l'atleta della Podistica Quarrata, Nicolò Chiti, che precede sul traguardo finale il senegalese Ibrahima Sedibe (Pieve a Ripoli), il quale ancora una volta si deve accontentare del posto d'onore, mentre Samuele Oskar Cassi (Atletica Calenzano) si ferma in terza posizione.

Nella categoria veterani uomini, vittoria per Luca Silvestri (Massa e Cozzile) con al secondo posto Massimo Mennini (Aurora Montale) e al terzo Sandro Giorgetti (Atletica Castello Firenze).

Ancora Roberto Casagni (Asd Montemmurlo M.T.) a trionfare nella categoria veterani argento, che ha la meglio su Mauro Giorgetti (Camigliano Lucca) e Luca Olmi (Silvano Fedi Pistoia).

La livornese Enrica Bottoni (Atletica Livorno) giunge per prima nella categoria donne assolute, davanti a Andrea Salas (Orecchiella Garfagnana) e Giada Abbatantuono (Silvano Fedi Pistoia).

Ennesima vittoria per Luciana Aresu nelle donne veterane che ha la meglio sulla compagna di società Miria Cappelli e Miria Rosadi (Le Lumache Mezzana Prato).

La classifica per società se la aggiudica la Silvano Fedi Pistoia con 24 iscritti, seconda Podistica Quarrata (22) e terza Podistica Pratese (19).