Sport



Pieve Fosciana, preso il promettente La Rosa. In Prima, doppio colpo dei Diavoli Neri

giovedì, 25 luglio 2019, 08:40

di michele masotti

Mano a mano che si avvicina l’avvio delle preparazioni delle compagini della nostra zona che prenderanno parte ai campionati regionali dilettantistici, continuano a tenere banco gli ingaggi portati a termine dai vari club. Il Pieve Fosciana, che militerà nel girone A di Promozione dove darà vita alla stracittadina con il neopromosso River Pieve, ha amplio il proprio parco dei fuoriquota tesserando il classe 2002, reduce dall’esperienza con gli Allievi regionali del Capezzano, Leonardo Andrea La Rosa. Si tratta di un terzino che, all’occorrenza, può essere impiegato anche come mezzala. Per completare tutti i tasselli del mosaico, gli uomini mercato biancorossi sono al lavoro per perfezionare l’arrivo di un altro fuoriquota.

In attesa del primo giorno di preparazione, il via è fissato per lunedì 12 agosto, mister Fracassi si ritroverà a breve con capitan Biagioni e compagni per iniziare a conoscersi in vista della stagione che verrà. Scendendo in Prima Categoria, continuano a prendere forma i Diavoli Neri Gorfigliano versione 2019-2020. La formazione di Alessandro Cassettai, uno dei due club garfagnini in questa serie con il Molazzana, ha messo a segno altri due acquisti.

Dal Castelnuovo, anche se nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Vaglia, arriva il classe 1998 Alessio Orsetti, elemento che può contare diversi campionati di Promozione ed Eccellenza. La difesa dei black devils viene rinforzata da Simone Piagentini, lo scorso anno in forza al New Team. Il classe 1993 torna in un campionato che lo aveva già visto protagonista con i dolori di Barga e River Pieve. Dopo le precedenti conferme di Pennucci, Carvajal, Morelli, Biagiotti, Coli, Capitani e Coiai, faranno sempre parte dei Diavoli Neri il difensore massese Nicola Tonelli, il centrocampista Luca Crudeli e il terzino, nonché capitano, Gianluca Cassettai.