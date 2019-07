Sport



Prima Categoria, i Diavoli Neri Gorfigliano ripartono da Alessandro Cassettai

lunedì, 8 luglio 2019, 16:00

di michele masotti

Dopo la salvezza conquistata nei minuti finali del play-out di Marlia, i Diavoli Neri Gorfigliano si apprestano ad affrontare la terza stagione consecutiva, la quinta della loro storia, in Prima Categoria affidando la propria guida tecnica al giovane Alessandro Cassettai. L’ormai ex fantasista del team dell’alta Garfagnana, con trascorsi anche con le maglie di Piazza al Serchio e Pieve Fosciana, è stato insignito di questo incarico dopo l’ottima stagione sulla panchina della juniores dei black devils. Una scelta in piena sintonia con la politica del club di puntare su un mix di giovani ed elementi di grande esperienza.

Rispetto alla passata stagione, i Diavoli Neri hanno sin qui confermato il numero uno Carvajal, l’esperto ex Castelnuovo e Carrarese Cristian Pennucci, il classe 1999 Luca Biagiotti, i fuoriquota Alessio Coli e Andrea Capitani, Samuele Coiai e la seconda punta Alex Morelli. Sono tre, invece, gli acquisti per adesso annunciati. Dal Pieve Fosciana arriva l’ala destra, classe 1999, Bryan Fontanini che nell’ultima stagione ha collezionato alcune presenze con i biancorossi in Promozione. Il fantasista Diego Amidei, proveniente dall’Acquacalda S. Pietro a Vico, porta con sé tecnica ed esperienza, mentre l’attacco è stato rinforzato dal giovane Lorenzo Micchi, prelevato dal Castelnuovo.