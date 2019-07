Sport



Prime novità per il Barga versione 2019-2020: torna bomber Balducci

venerdì, 5 luglio 2019, 18:16

di lorenzo fiori

Dopo una stagione sicuramente positiva conclusa con una salvezza anticipata, nel campionato di seconda categoria, il Barga si è subito attivato per cercare di confermare e migliore la rosa.

La prima conferma arriva dal mister Stefano Marchi che siederà sulla panchina anche per la prossima stagione calcistica.

Novità, invece, per quanto riguarda il gruppo dirigenziale dove annunciamo l'inserimento di Nicola Autiero, in veste di direttore generale, che ricordiamo per il suo passato di presidenza alla Virtus Camporgiano.

Andiamo ora ad analizzare il calciomercato dove segnaliamo quattro acquisti: si tratta del portiere Federico Sartini ex Fornaci, dei centrocampisti Filippo Angelini ex Vagli e Roberto Tognellii (proveniente dagli amatori) e del forte attaccante Patrizio Balducci, nell'ultima stagione prima in forza a Vorno in eccellenza e poi alla Pieve in promozione.

Il DS Notini e tutta la squadra hanno dovuto però contare anche le assenze. Infatti sono partiti Ghafouri, Silvestrini, Giannotti e Naji. Bella "favola" quella di Reda Ghafouri, classe 1996, che dopo le 25 reti della scorsa stagione è stato preso in prestito dal Castelnuovo Garfagnana in eccellenza.

Di seguito riportiamo le parole del DG Nicola Autiero:

"Sono molto felice di essere tornato in questo mondo. A Barga ho tanti amici, il ristorante, ho scelto ad occhi chiusi questa realtà molto importante. La squadra non è ancora completa e ci potranno essere varie novità sia entrata che in uscita. Comunque il mio obbiettivo è sicuramente quello di migliorare il campionato scorso sia per la prima squadra che per la juniores."