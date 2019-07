Sport



Promozione, prokerissimo di acquisti per il Pieve Fosciana

sabato, 6 luglio 2019, 14:43

di michele masotti

Dopo una serie di operazioni in uscita, il Pieve Fosciana ha portato a termine i primi cinque innesti del nuovo corso targato Stefano Fracassi. Si tratta nello specifico di due fuoriquota Enzo Levrini e Samuele Parmigiani, del centrocampista ex Lammari Daniele Babboni, del terzino ex Como e Gavorrano Simone Morelli e dell’esperta punta viareggina Antonio Palazzolo. Acquisti che andranno ad inserirsi sul blocco storico dei biancorossi, prontamente confermato dal direttore sportivo Roberto Bacci dopo la brillante stagione nel girone C di Promozione.

Il portiere Levrini arriva dal Castelnuovo dove ha debuttato nella passata stagione in Eccellenza. Il classe 2001 sarà chiamato a sostituire, sia nelle prime due uscite in Coppa Italia che nei primi 180’ di campionato, lo squalificato Tommaso Regoli. Il riforzo per la difesa proviene dallo Sporting Bozzano ossia Simone Morelli, classe '97, con trascorsi in serie D con le maglie di Gavorrano e Como. Il laterale versiliese è cresciuto calcisticamente nel Livorno. Per Fracassi si tratta di un ulteriore tassello che si va ad incastonare in una delle difese meno battute di tutta la Promozione. Della sua stessa età è il centrocampista Parmigiani, reduce da una positiva stagione negli Juniores nazionali del GhiviBorgo, con cui ha collezionato anche alcune panchine in prima squadra. La rapidità e la duttilità sono le armi principali di questa “quota”. Babboni, invece, è un fedelissimo di mister Fracassi con cui ha lavorato per diversi anni a Lammari. Nato come attaccante e cresciuto nel settore giovanile della Lucchese, questo classe 1994 ha saputo adattarsi anche come un valido centrocampista. Per Babboni da segnalare anche una stagione in Serie D con la maglia del Forcoli. Per rafforzare il reparto offensivo, che ha perso Malatesta e Balducci approdati rispettivamente in Seconda Categoria a Vagli e Barga, i dirigenti pievarini hanno optato per l’esperienza e la forza fisica di Antonio “Tony” Palazzolo. Nell’ultima stagione l’attaccante versiliese si è diviso con le maglie di Vorno (Eccellenza) e Sporting Bozzano (Prima Categoria). Palazzolo conta, oltre che tante stagioni tra Promozione ed Eccellenza con Querceta, Villa Basilica, Uzzanese e Monsummano, anche un’annata nella cadetteria australiana con l’Apia Leichaardt Tigers.

Il club pievarino è vicino al perfezionamento dell’accordo con un’altra “quota” e un giocatore di esperienza. In uscita, oltre alle sopracitate partenze, da sottolineare i passaggi del Jacopo Sarti al Molazzana (Prima Categoria) e del Mirko Bertocini al Filicaia (neonata formazione di Terza Categoria).