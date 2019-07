Sport



Promozione, un poker di acquisti per il Pieve Fosciana

sabato, 6 luglio 2019, 14:43

di michele masotti

Dopo una serie di operazioni in uscita, il Pieve Fosciana ha portato a termine i primi quattro innesti del nuovo corso targato Stefano Fracassi. Si tratta nello specifico di due fuoriquota Enzo Levrini e Samuele Parmigiani, del centrocampista ex Lammari Daniele Babboni e dell’esperta punta viareggina Antonio Palazzolo. Acquisti che andranno ad inserirsi sul blocco storico dei biancorossi, prontamente confermato dal direttore sportivo Roberto Bacci dopo la brillante stagione nel girone C di Promozione.

Il portiere Levrini arriva dal Castelnuovo dove ha debuttato nella passata stagione in Eccellenza. Il classe 2001 sarà chiamato a sostituire, sia nelle prime due uscite in Coppa Italia che nei primi 180’ di campionato, lo squalificato Tommaso Regoli. Della sua stessa età è il centrocampista Parmigiani, reduce da una positiva stagione negli Juniores nazionali del GhiviBorgo, con cui ha collezionato anche alcune panchine in prima squadra. La rapidità e la duttilità sono le armi principali di questa “quota”. Babboni, invece, è un fedelissimo di mister Fracassi con cui ha lavorato per diversi anni a Lammari. Nato come attaccante e cresciuto nel settore giovanile della Lucchese, questo classe 1994 ha saputo adattarsi anche come un valido centrocampista. Per Babboni da segnalare anche una stagione in Serie D con la maglia del Forcoli. Per rafforzare il reparto offensivo, che ha perso Malatesta e Balducci approdati rispettivamente in Seconda Categoria a Vagli e Barga, i dirigenti pievarini hanno optato per l’esperienza e la forza fisica di Antonio “Tony” Palazzolo. Nell’ultima stagione l’attaccante versiliese si è diviso con le maglie di Vorno (Eccellenza) e Sporting Bozzano (Prima Categoria). Palazzolo conta, oltre che tante stagioni tra Promozione ed Eccellenza con Querceta, Villa Basilica, Uzzanese e Monsummano, anche un’annata nella cadetteria australiana con l’Apia Leichaardt Tigers.

Il club pievarino è vicino al perfezionamento dell’accordo con un’altra “quota” e un giocatore di esperienza. In uscita, oltre alle sopracitate partenze, da sottolineare i passaggi del Jacopo Sarti al Molazzana (Prima Categoria) e del Mirko Bertocini al Filicaia (neonata formazione di Terza Categoria).