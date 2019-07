Sport



Rally di Roma Capitale 2019: Stefano Martinelli a caccia del risultato

giovedì, 18 luglio 2019, 08:50

Dopo un lungo periodo di sosta, si torna a fare sul serio. Stefano Martinelli si appresta a riprendere il volante in mano per affrontare la sesta edizione del Rally di Roma Capitale tra mille insidie, non tutte causate dal percorso.

All’apertura di Castel Sant’angelo, prevista alle ore 19:00 di venerdì 19 luglio, il pilota toscano si presenterà infatti sulla stessa Suzuki Swift 1.0 Racing Star che lo aveva accompagnato durante la scorsa stagione. La testa del Campionato Italiano sembra lontana, ma la pausa forzata non ha tolto la grinta a Stefano Martinelli, che a Roma darà il massimo per mantenere nel mirino l’altro obbiettivo chiamato Suzuki Rally Trophy:

“La 1.6 utilizzata quest’anno ha avuto dei problemi al motore e per delle sviste organizzative non siamo riusciti a far arrivare i pezzi per assemblarla nuovamente dopo il Targa Florio. Abbiamo deciso di correre lo stesso questo fine settimana, non potevamo permetterci un’assenza dopo la rottura che ci ha fatto chiudere il Ciocco a 0 punti. Andiamo a Roma con la 1.0 e sappiamo di essere meno competitivi ma vogliamo comunque fare bene e portare a casa punti per recuperare terreno almeno nel Trophy”.

Difficoltà che possono essere compensate grazie al giusto feeling che si è ormai creato tra StefanoMartinelli e le strade del rally capitolino, come dimostrano i buoni risultati ottenuti nelle passate edizioni:

“Il Rally di Roma Capitale mi ha sempre affascinato, è una gara molto bella che in passato mi ha dato grandi soddisfazioni come la vittoria del 2017 o il secondo posto dello scorso anno. Mi piace molto perché si alternano tratti anche molto veloci nello stretto con altri più lunghi, dovremo impegnarci molto ma ci sono i presupposti per puntare al podio. Speriamo che ci assista il meteo, con la pioggia la situazione si farebbe molto più complicata”.

E il ritorno alla Suzuki Swift 1.0 non sarà l’unica novità di questa stagione, a dettare le note per il pilota di Barga ci sarà una navigatrice tutt’altro che inedita:

“Durante questa tappa avrò seduta accanto a me Giancarla Guzzi, nient’altro che presidentessa della mia Scuderia. È una navigatrice professionista e molto esperta, che conosco da anni e con cui ho già gareggiato, ottenendo sempre ottimi risultati, sarà un valore aggiunto”.