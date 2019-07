Scalata San Pellegrino e Pistoia-Abetone: protagonisti i Marciatori Barga

Altri articoli in Sport

lunedì, 1 luglio 2019, 15:22

E’ ancora lei la regina indiscussa del Paradressage Italiano e Internazionale: nulla hanno potuto fare i cavalieri provenienti dalla Svizzera, la Francia, la Germania, l’Inghilterra, la Russia, e Hong-Kong per superare la bravura e la precisione della nostra atleta barghigiana Sara Morganti

lunedì, 1 luglio 2019, 12:11

Bel fine settimane per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, come sempre protagonista in ogni manifestazione, regionale, nazionale ed estera

sabato, 29 giugno 2019, 18:39

L’intramontabile Jilali Jamali, formidabile portacolori del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane, arricchisce la sua bacheca con il primo posto nella 26° “Scarpinata Caseranese”

giovedì, 27 giugno 2019, 18:31

Digerita la triste retrocessione in terza categoria la società del Fornaci si è messa immediatamente a lavoro per creare una rosa per tentare subito di tornare in seconda categoria

giovedì, 27 giugno 2019, 17:51

In un’intervista rilasciata al quotidiano online Gazzetta Lucchese, l’imprenditore laziale Marco Arturo Romano ha rivelato come sia saltata, sebbene fosse stato programmato per il pomeriggio odierno un appuntamento presso uno studio notarile, l’acquisizione del titolo sportivo del GhiviBorgo per permettere alla Lucchese di iscriversi alla D senza pagare la sovrattassa

giovedì, 27 giugno 2019, 15:25

Sarà una gara all’insegna delle novità, ma anche del reinserimento di vecchie tradizioni, quella della Coppa Città di Lucca 2019 che, dopo le verifiche ed i test di venerdì 26 luglio, vedrà i piloti impegnati in tre prove – Pizzorne, San Rocco e Bagni di Lucca – per un percorso...