Staffetta di Campiglio, Orecchiella primo fra le donne

venerdì, 19 luglio 2019, 11:24

L'emiliano Lucio Agostini (Gabbi Bologna) si è aggiudicato la categoria veterani argento uomini davanti a Claudio Simi (Alpi Apuane) e Mauro Giorgetti (Camigliano Lucca)

giovedì, 18 luglio 2019, 18:52

Finale agguantata (con un’ottima prospettiva) da Idea Pieroni, impegnata oggi pomeriggio nelle qualificazioni di salto in alto ai campionati europei under 20 di Borås

giovedì, 18 luglio 2019, 13:04

Continua imperterrito il calciomercato estivo del Vagli, militante in seconda categoria, che dopo aver acquistato giocatori di grande spessore come Diego Brugiati, Alessio Malatesta, Thomas Franchi, Stefano Pioli, Simone Tolaini e Stefano Angelini, in queste ore ha ufficializzato l'acquisto in prestito dal Ghiviborgo del promettente centrocampista, classe 1999, Paolo Marigliani

giovedì, 18 luglio 2019, 08:58

Grande partecipazione di marciatori alla festa del podismo con la doppia premiazione dei podisti che hanno partecipato alle marce valide per i calendari del: “Trofeo Podistico Lucchese 2018” e “Il Sabato … si Vince 2018”

giovedì, 18 luglio 2019, 08:50

Dopo un lungo periodo di sosta, si torna a fare sul serio. Stefano Martinelli si appresta a riprendere il volante in mano per affrontare la sesta edizione del Rally di Roma Capitale tra mille insidie, non tutte causate dal percorso

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:20

Molta l’eccitazione per la saltatrice in alto azzurrina Idea Pieroni, proveniente dal vivaio sportivo del Gruppo Marciatori Barga, in vista dei campionati europei under 20 di Borås, che si terranno tra domani (giovedì 18) e domenica 21 luglio. L'atleta racconta in esclusiva alla Gazzetta la partenza di ieri per la Svezia e il...