Successo per la corsa in montagna Lago di Vagli-Campocatino

lunedì, 29 luglio 2019, 16:50

La gara di casa non ha sortito l'effetto sperato per padre e figlio, attesi protagonisti ma alle fine delusi dall'esito. Solo papà Gabriele all'arrivo, estromesso dalla top ten per problemi alla vettura, ha salvato il bilancio con una prestazione di spessore e con la vittoria di classe

lunedì, 29 luglio 2019, 16:48

Seconda vibrante vittoria per il pilota lucchese nel Trofeo Renault e conferma delle doti di pilota di vertice. Ottime le sensazioni avute, insieme a Federico Grilli alla guida della Clio R3 della Pavel Group, con i colori della Jolly Racing Team, i "registi" di questo nuovo programma sportivo

lunedì, 29 luglio 2019, 12:39

In un fine settimana piovoso e caratterizzato dal maltempo, buone sono state le presenze del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde sul territorio, toscano e non

domenica, 28 luglio 2019, 17:31

Un vero e proprio calciomercato da big per l'Atletico Castiglione che si appresta ad iniziare il terzo campionato consecutivo in terza categoria. Nella passata stagione, dopo una cavalcata incredibile, la promozione in seconda categoria è sfuggita solo negli ultimi minuti in finale play-off contro il Gallicano

domenica, 28 luglio 2019, 09:49

Il pilota di Lucca, in coppia estemporanea con l'amico Luca Spinetti, non ha dovuto forzare per andare a mettere le mani sul nono trionfo, riscattando così in pieno la delusione della settimana scorsa a Roma

sabato, 27 luglio 2019, 11:32

Termina la splendida cavalcata di Jasmine Paolini al torneo Wta di Palermo ma la tennista di Bagni di Lucca regala e si regala una nuova grande prestazione, addirittura contro la n°5 del ranking mondiale Kiki Bertens