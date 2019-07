Terrasi-Scialabba ottimi all’Internazionale di Castelbuono, D’Agostino vola a L’Aquila

Altri articoli in Sport

domenica, 28 luglio 2019, 17:31

Un vero e proprio calciomercato da big per l'Atletico Castiglione che si appresta ad iniziare il terzo campionato consecutivo in terza categoria. Nella passata stagione, dopo una cavalcata incredibile, la promozione in seconda categoria è sfuggita solo negli ultimi minuti in finale play-off contro il Gallicano

domenica, 28 luglio 2019, 09:49

Il pilota di Lucca, in coppia estemporanea con l'amico Luca Spinetti, non ha dovuto forzare per andare a mettere le mani sul nono trionfo, riscattando così in pieno la delusione della settimana scorsa a Roma

sabato, 27 luglio 2019, 11:32

Termina la splendida cavalcata di Jasmine Paolini al torneo Wta di Palermo ma la tennista di Bagni di Lucca regala e si regala una nuova grande prestazione, addirittura contro la n°5 del ranking mondiale Kiki Bertens

venerdì, 26 luglio 2019, 16:55

La notte della “Favorita” di Palermo si esalta per le prestazioni di Jasmine Paolini che, al termine di una partita esaltante ed emozionante fino all’ultimo punto, supera la tennista rumena Irina Begu, n°100 Wta, ed approda ai quarti di finale del torneo di Palermo

giovedì, 25 luglio 2019, 16:13

Prosegue la “scalata” nel calcio per il giovane Gabriele Maggi, classe 2002, di Camporgiano. Il calciatore, ruolo attaccante esterno, si è appena accasato al Pisa, dove vestirà la maglia della formazione Primavera

giovedì, 25 luglio 2019, 15:25

Nelle donne assolute ha vinto Alice Dolfi (Orecchiella Garfagnana) in 45’46, con un vantaggio di 43’’ su Elisabetta Panerai (Atletica Casalguidi) e di 2’57’’ su Giada Abbatantuono (Silvano Fedi Pistoia); quarto posto per De Rosa Giuliana (Orecchiella Garfagnana) e quinta Jessica Santoni (Podistica Quarrata)