Tre atleti gambiani portano in alto il nome del GP Parco Alpi Apuane a Fucecchio

giovedì, 11 luglio 2019, 15:00

di michele masotti

Prosegue incessante l’attiva agonistica del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane che, di gara in gara, scopre nuovi e promettenti atleti su cui costruire un futuro sempre più luminoso. La copertina di questo inizio settimana è dedicata a Moussa Kone, Abdou Yamego e Ejie Omar, portacolori del team del presidente Graziano Poli che stanno fornendo dei considerevoli miglioramenti sotto l’attenta guida dei tecnici Aurora Casotti e Piero Fabbri. Teatro di questa brillante prestazione collettiva è stata la “10° Staffetta di sera d’estate”, competizione tenutasi ieri sera (10 luglio nda) a Fucecchio con partenza e arrivo nella rinnovata piazza Giuseppe Montanelli. Prova a squadre, organizzata come ogni anno dall’Asd Atletica Fucecchio e dal Gs Pieve a Ripoli, nella quale i tre frazionisti dovevano percorrere 2 km a testa.

A questo significativo appuntamento il Parco Alpi Apuane era presente con ben sei staffette. Splendido il quarto posto conquistato dal terzetto formato dai sopracitati Moussa Kone, Abdou Yamego e Ejie Omar, capaci di fermare il cronometro sul tempo di 19’56’’. Alle loro spalle troviamo il trio, sempre di marca biancoverde, composto da Dario Anaclerio, Daniele Sandroni e Adriano Mattei in 20’20’’ e ottava piazza per Mirko Toma, Marco De Nevi e Andrea Acconci (21’30’’). Da sottolineare il buon rientro di Andrea Innocenti, tornato alle competizioni dopo un delicato intervento ai tendini d’achille. Nella categoria “Veterani” si è imposto il team formato da Roberto Cardosi, Alessio Lachi e Michelangelo Fanani (21’49’’), mentre hanno sfiorato il terzo gradino del podio Luca Lombardi, Francesco Frediani e il già citato Andrea Innocenti (22’40’’). Concludono al settimo posto in questa speciale graduatoria Alberto Cappello, Fabio Belletti e Nicola Nascosti.

L’ultima tappa del calendario “Le staffette d’estate” è in programma per giovedì 18 luglio a Campiglio dove verranno assegnati i titoli Uisp di specialità.