A Gallicano il trofeo di Green Volley "Marrana"

giovedì, 22 agosto 2019, 18:22

Sembra ieri che un gruppo di amici organizzò un torneo di pallavolo per ricordare il loro compagno di squadra prematuramente scomparso. Sono passati 12 anni e il torneo di pallavolo vive ancora in memoria di Mauro Berlingacci.



Meritatamente questa manifestazione si è guadagnata il titolo di torneo di Green Volley più ambito della Mediavalle-Garfagnana. Domenica 1 settembre, presso lo stadio S. Toti di Gallicano, 16 squadre maschili e 12 femminili, composte da quattro elementi, si affronteranno sugli otto campi da gioco allestiti dalla Pallavolo Garfagnana A.D. che per il quarto anno consecutivo si è presa carico di organizzare questo evento sportivo.



Il Green Volley è una modalità di gioco in cui le squadre sono formate da quattro giocatori che si affrontano in un campo di dimensione 6x6 metri, mentre l'altezza della rete rimane invariata a 2,43 metri, per gli uomini e 2.24 metri per le donne. Le squadre selezionate a partecipare al torneo provengono da varie aree della Toscana ed anche da fuori regione.



Il torneo maschile annovera la presenza di formazioni con giocatori che militano in serie B, C, D, oltre che ad ex giocatori che hanno militato nella massima serie; nella categoria femminile sono presenti giocatrici ed ex che hanno partecipato a campionati fino alla serie B. Il" Marrana" è ormai diventato un torneo ad alto livello tecnico, pur essendo una manifestazione ludica-amatoriale.



Il programma della manifestazione è il seguente dalle 8.30 alle 9.15 iscrizioni squadre, alle 9.40 inizio partite dei gironi di qualificazione. Dalle ore 13.00 alle 14.30 pausa pranzo, dalle 14.45 alle 15.45 gironi di qualificazione, finali 1°-2° e 3°-4° posto, previste dalle ore 18.00 alle 19.30. Al termine del torneo le premiazioni saranno effettuate dal presidente della Pallavolo Garfagnana Marco Giannasi. Sarà una giornata intensa e divertente sia per i partecipanti che per il pubblico che potrà assistere agli incontri da bordo campo.