Sport



Bella prestazione di squadra del GP Parco Alpi Apuane nella “Corsa dei 100” a Porcari

giovedì, 29 agosto 2019, 08:36

di michele masotti

Non è arrivata una vittoria individuale ma la “Corsa dei 100”, competizione su strada lunga 12 km organizzata dall’Atletica Porcari, ha fornito ugualmente risposte confortanti al Gruppo podistico Parco Alpi Apuane. Il suggestivo e inalterato percorso collinare, con diversi tratti fuori strada, ha sancito il forte successo incontrastato del forte Nicolò Chiti (Podistica Quarrata), capace di fermare il cronometro sul tempo finale di 42’31’’. Sfuma l’eventuale bonus per chi sarebbe riuscito a migliorare il record del percorso, che rimane il 40’54’’ fatto registrare da Massimo Mei nel 2016. Medaglia d’argento per il bravo Federico Matteoni (Gs Orecchiella) in 44’38’’, seguito sul terzo gradino del podio con il crono di 44’44’’ dall’esperto Federico Meini (Atletica Livorno).

A conferma del buon livello atletico della manifestazione, troviamo in graduatoria una serie di podisti di qualità racchiusi in una manciata di secondi. 4° posto per Matteo Giovannelli (Silvano Fedi Pistoia), 5° per il bravissimo Samuele Cassi (Toscana Atletica), seguito al 6° dal primo elemento del GP Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, in 45’45’’. Top anche per un altro apuano, Igor Marracci, in 47’39’’. Restando in casa biancoverde, devono essere sottolineate le buone prestazioni di Daniele D’Andrea (14°), Roberto Gianni (15°), Simone Donati (20°) e Rossano Fanani (23°). La pattuglia di atleti del sodalizio del presidente Graziano Poli è stata completata da: Marco Mattei, Adriano Mattei, Mirco Tomà e Federico Giannini.

Nella categoria “Veterani” il primo posto è stato ad appannaggio di Alberto Sani (Gs Pieve a RipolI): in questa graduatoria settima piazza per il biancoverde Michelangelo Fanani. In campo femminile l’esito del primato si è risolto soltanto negli ultimi metri dopo un testa a testa veramente appassionante tra Enrica Bottoni (Atletica Livorno) e Denise Cavallini (Gs Lammari). Alla fine a spuntarla è stata la podistica labronica grazie al 52’04’’ fatto registrare. Il podio viene completato da Damiana Lupi (Atletica Vinci): applausi, in casa Parco Alpi Apuane, per la grande perfomance di Erica Togneri, giunta come sesta al traguardo per effetto del suo 56’14’’.