Campionati toscani di corsa in montagna: incetta di titoli per il Gs Orecchiella

lunedì, 12 agosto 2019, 11:58

Domenica 12 agosto si sono disputati a San Lorenzo, borgo alle pendici delle colline del Candia in Provincia di Massa i campionati toscani di corsa in montagna, per le categorie Senior, Promesse e Master, maschili e femminili, organizzati dalla società Atletica Alta Toscana.

Due le distanze e due le partenze previste: alle ore 09:45 la prova sui 6 km delle categorie femminili assolute, promesse, e junior (quest’ultima categoria però non assegnava il titolo, essendo già stato svolto il rispettivo campionato) e Master over 60 ed oltre; alle 10:45 la prova sui 10 km delle categorie Senior, Promesse e Master maschili fino a SM 55.

A livello Assoluto si sono laureati campioni toscani il Grimpeur Marco Guerrucci (GS Orecchiella Garfagnana) e Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana), entrambi bissando il successo ottenuto nel 2017 in quel di Casette (Massa); i due atleti sono stati protagonisti di una stupenda gara condotta sempre in prima posizione, confermandosi ottimi grimpeur; completano il podio assoluto al maschile Girma Castelli (Orecchiella Garfagnana), che si è laureato così Campione Toscano categoria Promesse, e Daniele Rubino (Alpi Apuane); al femminile Mucci Meri (Orecchiella Garfagnana) e Gulino Nina (Atl. Massarosa amici della marcia) .

Nella classifica di società femminile, dopo i successi nei Campionati a squadre di corsa Campestre e nella corsa su Strada 10 Km, il GS Orecchiella Garfagnana conquista la tripletta con la Corsa in Montagna, al termine di una stupenda prestazione corale di tutta la squadra, che ha dominato anche a livello individuale nelle varie categorie; in seconda posizione l’Atletica Pistoia e completa il podio l’Atletica Pietrasanta Versilia.

Al maschile successo per il GS Alpi apuane, medaglia d’argento per il GS Orecchiella Garfagnana, terza posizione per Atletica Pietrasanta Versilia.

Per il GS Orecchiella Garfagnana grande festa, oltre che per i risultati di squadra Master, per gli ottimi riscontri individuali (incetta di titoli, con ben 11 neo Campioni Toscani, per gli atleti e le atlete dell’Orecchiella), a cominciare dalla categoria Promesse, con un eccellente Girma Castelli che si è imposto sull’ottimo Lorenzo Razzuoli (Altletica Camaiore) e sul compagno di squadra Mattia Della Maggiora, in costante crescita; per Girma Castelli prosegue dunque nel migliore dei modi la stagione agonistica, che lo ha visto già conquistare il tiolo toscano Promesse nella Corsa Campestre e nella Corsa su Strada 10 Km, oltre all’argento su pista.

In sintesi il medagliere bianco-celeste dell’Orecchiella.

Campione toscano Assoluto e quindi anche di categoria SM40 Marco Guerrucci, dominatore della gara; medaglia di bronzo per Giacomo Bugiani. Nella categoria SM50 Campione Toscano Stefano Politi, medaglia di bronzo per Orsi Domenico. Nella caegoria SM65 Campione Toscano Franco Olivari. Nella categoria SM80 Campione Toscano Monini Giuseppe.

Tra le donne, nella categoria SF35, Campionessa Toscana Alice Dolfi, medaglia d’argento Melania Raffaetà. Nella categoria SF40 Campionessa Toscana Mucci Meri, Argento Simona Carradossi, bronzo per Luana Righetti. Nella categoria SF45 campionessa Toscana Simona Sardi, argento per Simona Prunea, bronzo per Carla Neri. Nella categoria SF50 Campionessa Toscana Odette Ciabatti, argento per Roberta Pieroni. Nella categoria SF55 Campionessa Toscana Gaudenzia Martinengo. Nella categoria SF70 Campionessa Toscana Sara Ciurli.

Grande soddisfazione nel sodalizio Garfagnino del presidente Dott. Pierotti Ezio, che ha rivolto un plauso a tutti gli atleti e alle atlete protagonisti di questi risultati, individuali e di squadra: con la loro partecipazione e il loro impegno, in una caldissima domenica d’agosto, hanno ancora una volta mostrato un grande attaccamento ai colori sociali, indispensabile per raggiungere importanti traguardi.

.Questi tutti i neo campioni toscani ASSOLUTI di Corsa in Montagna 2019:

Maschile: Marco Guerrucci (GS Orecchiella Garfagnana)

Femminile: Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana)

Promesse: Girma Castelli (GS Orecchiella Garfagnana)

Campionesse Toscane Categorie Master Femminili:

Alice Dolfi, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SF35;

Meri Mucci, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SF40;

Simona Sardi, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SF45;

Odette Ciabatti, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SF50;

Gaudenzia Martinengo, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SF55;

Maura Vignali, Atletica Pistoia, cat. SF65;

Sara Ciurli, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SF70.

Campioni Toscani Categorie Master Maschili:

Marco Bonacchi, Alpi Apuane, cat. SM35

Marco Guerrucci, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SM40;

Daniele Rubino , Alpi Apuane, cat. SM45

Stefano Politi, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SM50;

Francesco Frediani, GP Alpi Apuane, cat. SM55;

Claudio Simi , GP Alpi Apuane, cat. SM60;

Franco Olivari, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SM65;

Rinaldo Cherubini, Atl. Alta Toscana, cat. SM70;

Vinicio Moriconi, Atl. Pietrasanta Versilia, cat. SM75;

Giuseppe Monini, GS Orecchiella Garfagnana, cat. SM80.