Cappello (Gp Apuane) primo fra i veterani alla "Marcia Verde"

mercoledì, 14 agosto 2019, 08:39

Sono bastate due sole stagioni per conquistare la promozione in Seconda Categoria per il neonato Borgo a Mozzano: prima la finale play-off persa contro il Fornaci poi il campionato vinto dopo una bella lotta contro il Gallicano

martedì, 13 agosto 2019, 21:08

L’Unione Sportiva Castelnuovo è tornata ad incontrare la “piazza”, ovvero gli sportivi e i simpatizzanti. Lo scorso anno, con la serata a “porte aperte” che, a dire il vero, non riscosse alcuna presenza: ieri sera, lunedì 12 agosto, con la serata “L’U.S.

martedì, 13 agosto 2019, 21:05

Nel tardo pomeriggio odierno il comitato toscano della Figc ha svelato tutti i gironi, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, che vedranno al via le 12 compagini della Garfagnana e Mediavalle

martedì, 13 agosto 2019, 10:49

Andrea Taddei "comanda" tra i piloti, Nicola Perrone tra i navigatori. Due leadership accomunate da un minimo scarto sugli inseguitori, garanzia di massima incertezza nella seconda metà di programmazione

lunedì, 12 agosto 2019, 11:58

Domenica 12 agosto si sono disputati a San Lorenzo, borgo alle pendici delle colline del Candia in Provincia di Massa i campionati toscani di corsa in montagna, per le categorie Senior, Promesse e Master, maschili e femminili, organizzati dalla società Atletica Alta Toscana

lunedì, 12 agosto 2019, 11:54

Cross, strada e montagna: il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha completato la storica tripletta di titoli regionali con la squadra Master