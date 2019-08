Sport



Castelnuovo e Seravezza in ricordo di Marchini: 1-4 il finale

domenica, 18 agosto 2019, 20:40

di lorenzo fiori

1-4

Castelnuovo Garfagnana: Morini (Sebastian Nelli), Fanani (Simone Nelli), Degl'innocenti (Giusti), Da Prato, Pieroni, Inglese, Casci (Biagioni), Jatta (Turri), Bosi (Ricci), El Hadoui (Bachini) e Micchi (Lionetti). Allenatore: Cardella.

Seravezza: Mazzini, Maccabruni, Moussafi, Nelli, Syku, Giordani, Bedini, Bortoletti, Frugoli, Grassi e Granaiola. A disposizione: Petroni, Leggio, Fall, Andrei, Lucaccini, Nannipieri, Vannucci, Buongiorni, Podestà e Valori. Allenatore: Vangioni.

Marcatori: 25' El Hadoui (C) su rigore, 49' Buongiorni (S), 61' Grassi (S), 72' Podestà (S) e Fall 81' (S).

Una giornata calda, bella e ricca di emozioni quella trascorsa quest'oggi allo stadio Nardini di Castelnuovo Garfagnana dove la squadra di casa, come da consuetudine, ha organizzato l'edizione numero otto del Memorial Mauro Marchini, storico ed indimenticabile presidente gialloblù capace di trascinare tale realtà al sogno della C2.

Andiamo però ora ad analizzare ciò che è successo nel rettangolo di gioco verde dove si sono sfidate Castelnuovo Garfagnana e Seravezza. È vero siamo ad agosto ma, nonostante il carico di lavoro apportato sulle gambe in queste settimane di preparazione, le due compagini si sono impegnate molto dando vita ad una partita che somigliava ad una gara ufficiale con l'obbiettivo che, tra le altre cose, sembrava quello di onorare la passione calcistica del presidente Marchini.

Buon primo tempo da parte dei padroni di casa che, nonostante il buon possesso palla ospite, riescono ad affondare in contropiede dove guadagnano un calcio di rigore trasformato alla perfezione dal numero dieci El Hadoui. Nel finale di prima fase sarà il nuovo acquisto gialloblù Morini a salvare varie volte il risultato con ottime parate. Nella seconda frazione di gioco è protagonista il Seravezza che, cambiando l'assetto tattico, annienta il Castelnuovo e chiude la partita con un secco 1-4. Nel finale buona azione locale sull'asse Lionetti-Ricci dove il secondo è andato alla conclusione sfiorando il palo.

Concludiamo avvicinandoci sempre di più all'inizio delle partite ufficiali quando il Castelnuovo Garfagnana esordirà in Coppa Italia domenica 1º settembre a Camaiore attendendo l'inizio del campionato che è, invece, programmato per domenica 8 settembre (calendario da definire). Per quanto riguarda bensì il Seravezza, militante in serie D, annunciamo che esordirà in Coppa Italia domenica 25 agosto, tra le mura amiche, nel derby contro il Ghiviborgo. Ancora allo stadio comunale Buon Riposo debutterà in campionato dove ospiteranno il Savona domenica 1 settembre.