Castelnuovo, rinnovato consiglio direttivo: presidente Lenzi, vice Dini

giovedì, 8 agosto 2019, 16:56

di simone pierotti

Rinnovate le cariche societarie dell'U.S. Castelnuovo Garfagnana per la stagione 2019/2020. Confermato alla presidenza Paolo Lenzi. Novità alla vice presidenza, carica che sarà ricoperta da una "new entry", Dino Dini. Dini, in società da due anni ricoprendo il ruolo di responsabile della Scuola Calcio, è stato fortemente voluto dal resto dei consiglieri, dopo l’ottimo e proficuo lavoro coi giovani in cui ha evidenziato qualità ed innate doti gestionali. Oltre che vice presidente, rimane al timone della Scuola Calcio gialloblu.

Restano nel consiglio direttivo Andrea Baiocchi, Franco Becarelli, Silvano Lombardi, Pietro Luti, Franco Pedreschi, Alvaro Pieroni e Fabio Turri.

Un gruppo dirigente che crede in un progetto sportivo e sociale che sarà illustrato nel corso della serata di lunedì 12 agosto, alle 21, presso l’ex pista di pattinaggio di Castelnuovo, con l’iniziativa “L’U.S. Castelnuovo incontro la piazza”.