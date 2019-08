Sport



Cefa, Francesco Mariani torna in giallonero

lunedì, 19 agosto 2019, 12:02

Secondo colpo per il Cefa Basket Castelnuovo. Dopo Giacomo Bertucci, ecco un’altra pedina per la squadra di Promozione allenata da coach Maurizio Romani: si tratta di Francesco Mariani, ala classe 1992, proveniente da Capannori. Mariani aveva già vestito i colori del Cefa a livello giovanile dando un importante mano per la vittoria del campionato under 18 regionale.

Formatosi nella Libertas Lucca, in cui ha giocato anche dopo la parentesi giallonera, Mariani ha poi giocato per diversi anni in Inghilterra dove si era trasferito per motivi di studio: Bournemouth University, Poole South Coast Tigers e Lincoln lightning le tre formazioni britanniche in cui ha militato con importanti risultati di squadra e individuali. L'anno scorso ha militato in promozione nelle file del Capannori in cui dopo un avvio con un minutaggio significativo ha visto progressivamente ridursi lo spazio a disposizione. Di qui l'esigenza di cambiare aria e la voglia di una nuova sfida.

«Mi fa piacere che Francesco si sia aggiunto al nostro gruppo – dice coach Romani – è un giocatore versatile che può ricoprire più ruoli e sono convinto che potrà rivelarsi molto utile. Di lui mi ha colpito la voglia di mettersi in gioco e di lasciarsi alle spalle un finale di stagione non all'altezza delle sue aspettative. Inoltre quando un ragazzo che lavora come professionista è disposto a fare sacrifici importanti per unirsi a nuova squadra lontana da casa propria significa che ha motivazioni forti». Torna con grande entusiasmo Mariani che già conosce la piazza di Castelnuovo: «La società mi ha fatto sentire apprezzato, Romani è un coach di esperienza e sono contento di tornare a giocare con alcuni vecchi compagni di squadra con i quali c'è sempre stato un bel feeling dentro e fuori dal campo».