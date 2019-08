Colò (Orecchiella) si aggiudica la quarta edizione del “Trofeo Paese di Popiglio”

Altri articoli in Sport

sabato, 3 agosto 2019, 13:46

Prosegue la marcia di Jasmine Paolini nel torneo Wta challenge125 di Karlsruhe: la tennista di Bagni di Lucca si è sbarazzata della tedesca Wagner guadagnandosi l’accesso alle semifinali, in programma oggi pomeriggio alle 16

sabato, 3 agosto 2019, 12:21

E’ terminata la quarta ed ultima settimana del Crazy Camp, lo speciale ed originale campus estivo multidisciplinare rivolto a bambini e bambine che si è svolta agli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 3 agosto 2019, 10:50

Giacomo Bertucci, 35 anni, guardia ex Ludec Porcari, è il primo colpo del Cefa Basket Castelnuovo per il campionato di Promozione. Il primo volto nuovo a disposizione del neo coach Maurizio Romani che assieme al direttore sportivo Francesco Bonini sta costruendo la squadra per la nuova stagione

sabato, 3 agosto 2019, 10:36

Con il tempo di 32’32’’ si aggiudica la categoria veterani argento il pistoiese Massimiliano Begliomi (Silvano Fedi Pistoia), seguito al secondo posto da Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana), terzo si classifica Roberto Casagni (Asd Montemurlo Mt)

venerdì, 2 agosto 2019, 11:50

Il primo posto assoluto è andato a Nicolò Chiti (Podistica Quarrata) che ha percorso la distanza nel tempo di 34’06’’, precedendo di 34’’ l’atleta locale Massimo Mei (Atletica Castello Firenze) e di 1’21’’; David Fiesoli (Aurora Montale) ha ottenuto il quarto posto Ibrahima Sidibe (Gruppo Sportivo Pieve a Ripoli) e...

giovedì, 1 agosto 2019, 16:16

A nove giorni dall’inizio della preparazione, mister Pacifico Fanani ha saggiato le potenzialità e le qualità del suo rinnovato Ghiviborgo nell’amichevole, disputatasi al “Nicoletti” di Follonica, contro l’ambizioso Gavorrano del “condor” Vitaliano Bonucelli