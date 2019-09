Sport



Coppa Italia Promozione: il River Pieve si aggiudica il derby

domenica, 1 settembre 2019, 18:53

di michele masotti

0-1

Pieve Fosciana: Levrini, Dini (Pieri), La Rosa (Gioele Giusti)(Luca Barsanti), Umberto Barsanti, Bacci, Biagioni, Lucchesi(Piacentini), Morelli, Odoardo Giusti (Giusti Odoardo), Alfredini e Parmigiani A disposizione: Adami, Touray, Barsotti e Triti Allenatore: Stefano Fracassi

River Pieve: Decanini, Rossi, Angeli, Byaze, Fontana, Rugani (Satti), Filippi, Cecchini, Petracci (Francesco Morelli), Bonfigli (Catalini) e Haoudi A disposizione: Mirco Micchi, Turri Petrucci e Lorenzo Micchi Alleantore: Edoardo Micchi

Marcatore: 25’ Petracci

Va al River Pieve la stracittadina di Pieve Fosciana, per quello che era la sfida più interessante della prima domenica calcistica della stagione 2019-2020. A far pendere la bilancia dalla parte dei “millionarios”, ospiti della formazione di Fracassi, ci ha pensato la splendida rovesciata di Petracci, uno dei tanti colpi grossi della sontuosa campagna acquisti imbastito dalla società del presidente Canozzi. Il primo match del triangolare, completato dal Lammari, del turno inaugurale di Coppa Italia lascia in eredità agli archivi il pubblico delle grandi occasioni e due formazioni che, al netto delle varie defezioni con cui hanno dovuto fare i conti, possono fare bene nel girone A di Promozione.

Il copione del match racconta di novanta minuti, vissuti a fasi alterne, ma sostanzialmente equilibrati. Primi 25’ di marca River con buone occasioni e un penalty richiesto per un contatto tra Petracci e Levrini, il classe 2001 chiamato a sostituire lo squalificato Tommaso Regoli. Subito lo svantaggio, è stato il Pieve Fosciana spingere con una certa frequenza e pericolosità costringendo Decanini ad un paio di interventi di alta scuola. La pressione del River si concretizza con la perla di Petracci: è il 25’ quando, sugli sviluppi di una rimessa laterale, l’attaccante versiliese si coordina ed estrae dal cilindro una bella rovesciata. Il Pieve Fosciana inizia a sbagliare di meno, si riversa nella metà campo ospite e chiama al doppio grande intervento Decanini. Il classe 2000 si merita gli applausi del pubblico presente quando toglie dall’incrocio dei pali il colpo di testa di Odoardo Giusti. Nel finale di tempo Fracassi è costretto a sostituire l’infortunato La Rosa con Giole Giusti che, attorno alla metà della ripresa, dovrà a sua volta lasciare il posto a Luca Barsanti per un risentimento muscolare. Nei secondi quarantacinque minuti le occasioni da gol, causa la stanchezza e l’importanza della posta in palio latitano. Al 75’ la palla del possibile 1-1 viene cestinata da Alfredini che mette fuori da buona posizione, mentre in zona cesarini il Pieve Fosciana protesta per la rete annullata al subentrato Babboni. Dicevamo delle assenze, una per parte, piuttosto pesanti: nella formazione di Fracassi era out Regoli, dal lato “millionarios” della Garfagnana non era della partita il difensore Benassi, prelevato dal Bozzano ma con esperienze in D e Eccellenza con le maglie di Camaiore, Lampo e Vorno.

In Coppa Italia il Pieve Fosciana tornerà in campo mercoledì 18 settembre in casa del Lammari, un match particolarmente sentito e carico di affetto per mister Fracassi, uno degli artefici del miracolo delle anatre. Domenica, invece, comincerà il campionato: per Biagioni e compagni ci sarà il confronto interno contro il Ponte Buggianese, una delle compagini maggiormente accreditate per il ritorno in Eccellenza, mentre il River Pieve farà il suo esordio assoluto in categoria a Quarrata.