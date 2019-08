Sport



Corsa in Montagna a Frassignoni: Orecchiella sugli scudi

martedì, 6 agosto 2019, 15:00

A Frassignoni, località nel comune di Sambuca Pistoiese, si è disputata l’undicesima edizione della gara podistica competitiva “Corsa in Montagna a Frassignoni” sulla distanza di km 8, organizzata dalla Pro Loco di Frassignoni e la collaborazione tecnica della Silvano Fedi Pistoia, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sambuca Pistoiese.

Vittoria nella categoria assoluta uomini per l’africano Stephen Donyna (Aics Accoglienza Sociale Firenze), che ha percorso la distanza della gara in 33’20’’, con un vantaggio di 23’’ su Simone Gamenoni (La Stanca Valenzatico) e di 2’04’’ Giacomo Bugiani (Silvano Fedi Pistoia); quarto si è classificato Gianfranco Ciccone (Atletica Prato) e quinto Alessio Papi (I Risubbiani Prato).

Primo posto nei veterani uomini per il bolognese Michele Conti (Polisportiva Atletica Zola) in 36’17’’, secondo posto per Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) e terzo si è classifica Massimo Assirelli (Le Lumache Mezzana Prato).

Il garfagnino Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) ha ottenuto il primo posto nella categoria veterani argento uomini in 39’02’’, con al secondo posto Roberto Casagni (Asd Montemurlo Mt) e al terzo Memmo Cesarea (Csi Sasso Marconi).

Nei veterani oro uomini ha ottenuto la prima posizione, Giacomo Bellini (Podistica Quarrata) in 48’56’’, con al secondo posto Ivaldo Caporali e terzo Silvano Panichi, entrambi della Silvano Fedi Pistoia.

La portacolori dell’Orecchiella Garfagnana, Meri Mucci, si è aggiudicata la vittoria nelle donne assolute in 40’52’’, con un vantaggio di 2’40’’ su Elisabetta Panerai (Atletica Casalguidi) e di 3’50’’ su Elisabetta Caporali; sono seguiti nell’ordine Linda Colligiani (Avis Zero Positivo Rignano) e Margherita Paccavia (Silvano Fedi Pistoia).

Milena Megli Aics Accoglienza Solidale Firenze) ha fatto sua la gara della categoria veterane, terminando nel tempo di 48’18’’, con al secondo posto Lucia Donati (La Stanca Valenzatico) e al terzo Maria De Masi (Silvano Fedi Pistoia).

Nelle donne veterane argento si è imposta la favorita Laura Frati (Nuova Atletica Lastra) in 54’07’’; seconda si è classificata la bolognese Lorenza Venturini (Victoria Sant’Agata) e terza Marta Biagini (Silvano Fedi Pistoia).

Il primo posto nella classifica per società lo ha ottenuto la Silvano Fedi Pistoia con 46 iscritti, seconda la Podistica Avis Copit Pistoia (18) e terza la Stanca Valenzatico (16).