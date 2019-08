Sport



Crazy Camp 2019, che successo: venerdì festa finale in ricordo di Danilo Boschi

sabato, 3 agosto 2019, 12:21

di simone pierotti

E’ terminata la quarta ed ultima settimana del Crazy Camp, lo speciale ed originale campus estivo multidisciplinare rivolto a bambini e bambine che si è svolta agli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana. Uno staff giovane ed entusiasta, organizzato dal Circolo Anspi Santa Maria e coordinato dal suo infaticabile presidente Laura Pelliccioni e dal dinamico Orlando Pedreschi, ha seguito i quasi 300 partecipanti (suddivisi nell’arco di un mese) con attenzione e divertimento. Punto di ritrovo delle giornate è stato il Parco “Danilo Boschi”, da cui partivano tutte le attività: il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione instaurata con le varie associazioni sportive del territorio.

Hanno partecipato il Tennis Club Garfagnana con il Maestro nazionale Andrea Del Vaso, la Piscina Comunale e il Garfagnana Nuoto con il suo responsabile Gianfranco Guidi, il Pieve Volley United, il Cefa Basket con i suoi istruttori qualificati Michele Rocchiccioli (Istruttore Regionale mini basket e allenatore di base) e Maurizio Romani (Istruttore Regionale mini basket e allenatore Serie B) e il suo responsabile Vincenzo Suffredini, la Bocciofila Garfagnina, il Parco Avventura Il Buffardello di San Romano in Garfagnana, Giorgio Mencucci Maestro di arti marziali, l’U.S. Castelnuovo Garfagnana per la disponibilità delle sue strutture.

La festa non finisce qua ma tutti coloro che hanno partecipato al Camp si ritroveranno venerdì 9 agosto per una serata in ricordo dell’indimenticato Danilo Boschi. Appuntamento alle 21 per la Santa Messa presso il parco a lui intitolato. Al termine lo staff del Crazy Camp offrirà una cena a base di antipasto, porchetta, contorno per tutti i genitori e bimbi che hanno preso parte al camp. L’organizzazione rivolge un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, dal sindaco Tagliasacchi a tutta la giunta.