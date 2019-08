Sport



È un Borgo a Mozzano che vuole stupire anche in Seconda Categoria

mercoledì, 14 agosto 2019, 08:39

di simone pierotti

Sono bastate due sole stagioni per conquistare la promozione in Seconda Categoria per il neonato Borgo a Mozzano: prima la finale play-off persa contro il Fornaci poi il campionato vinto dopo una bella lotta contro il Gallicano. La società del presidente Davide Broglio ha le idee chiare e riparte dallo splendido gruppo che ha ottenuto grandi risultati in Terza Categoria, rafforzato da cinque innesti che porteranno nuova linfa al G.S. Borgo. Confermato a furor di popolo anche l’allenatore Giusva Giusti che sta strigliando i ragazzi nei primi giorni della preparazione estiva.

I nuovi acquisti (per il momento) sono: Lorenzo Balderi (provenienza Sanvitese), Lorenzo Gemma (New Team), Alfredo Gimbri (Diecimo), Marco Lucchesi (Corsagna), Lorenzo Bertini (Folgor Marlia). Da sottolineare che tutti i ragazzi della squadra vivono nel territorio di Borgo a Mozzano o comunque nelle zone limitrofe, segno peculiare di un progetto di calcio locale incentrato su un gruppo di amici che rappresenta il paese, dopo tanti anni, troppi, di assenza del calcio da Borgo a Mozzano. Così dalla formazione amatoriale dell’Indipendiente è nata la nuova avventura in F.I.G.C. che sta regalando gioie.

Tra le novità c’è anche l’ingresso nello staff tecnico, a supporto di Giusti, di Simone Petretti, che si aggiunge a Luciano Ridolfi e Roberto Porta, che ricopre anche il fondamentale ruolo di segretario. New entry anche nella dirigenza, con Loris Giudici. Confermatissimo e quasi intoccabile il direttore sportivo Stefano Filippi, vera e propria anima operativa della società.

Il presidente Broglio dice di “volare bassi”: “La 2° Categoria rappresenta un’avventura sconosciuta pertanto preferiamo non svelare gli obiettivi. Mi accontento di disputare una stagione dignitosa, anche se il mister non limita gli obiettivi. La società, supportata da un gruppo di dirigente e da sponsor locali, nonché tanti sportivi entusiasti, si impegnerà molto affinchè possiamo fare sempre meglio”.

Intanto è partita la preparazione in vista dell’esordio ufficiale in Coppa il 1° settembre. Tra le gare amichevoli sabato prossimo ci sarà il confronto contro la Juniores del Ghiviborgo e il 25 agosto amichevole di lusso a Valdottavo contro la Lucchese.