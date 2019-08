Sport



Ferragosto ricco di soddisfazioni per gli atleti del GP Parco Alpi Apuane

venerdì, 16 agosto 2019, 18:41

di michele masotti

L’estate podistica continua a riservare tanti successi al GP Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli. Nemmeno a Ferragosto gli atleti biancoverdi si sono concessi una pausa, portando in alto il nome del sodalizio garfagnino lungo tutta la nostra penisola. A Cefelù, teatro della 16° edizione del “Giro podistico di S.Ambrogio”, gara che si dipana su di un circuito lungo sei km, Alessio Terrasi ha conquistato il terzo gradino del podio. Alle spalle dell’atleta siciliano si è piazzato il compagno di squadra Giorgio Scialabba. I due sono stati staccati di una manciata di secondi dai forti podisti africani Siteky e Mysario.

Salendo in Abruzzo, il promettente Francesco D’Agostino ha ottenuto una brillante medaglia d’argento nella “7° Sgamberalata”, competizione di corsa in montagna lunga sette km che si è svolto a Gamberalate, cittadina dell’entroterra chietino. Prima uscita da neocampione toscano MM35 di corsa in montagna per Marco Bonacchi nel “Trofeo Vangile in festa”, gara su strada di 8 km. Dopo una tattica votata interamente all’attacco, il portabandiera del GP Parco Alpi Apuane è stato ripreso e superato da Federico Matteoni, alfiere del Gs Orecchiella. Buona la prestazione di Roberto Giani, giunto come settimo al traguardo. Medaglia di bronzo per un convincente Roberto Ria a Gragnola d’Aulla nella “33° Camminata di S. Cassiano”, gara su 10 km duri e irti di saliscendi. Nella stessa manifestazione, da segnalare le discrete prestazioni di Marco De Nevi, Mirko Toma e Alessandro Marlia. Lo stesso infaticabile Ria si è ripetuto a Ferragosto a Marina di Castagneto Carducci nella classica “Marcetta di Ferragosto”: per il podista biancoverde è arrivato un secondo posto di categoria.

Chiusura dedicata a Riccardo Durano, quindicesimo assoluto nella nona edizione di una corsa su strada disputatasi ad Albinia. Tutti questi egregi risultati fanno ben sperare in vista del prossimo impegno, fissato domenica 18 agosto, con la diciottesima edizione del “Corri Careggine”, evento organizzato proprio dal GP Parco Alpi Apuane.