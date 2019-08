Sport



GhiviBorgo, buone risposte dal test contro il Gavorrano Follonica

giovedì, 1 agosto 2019, 16:16

di michele masotti

A nove giorni dall’inizio della preparazione, mister Pacifico Fanani ha saggiato le potenzialità e le qualità del suo rinnovato Ghiviborgo nell’amichevole, disputatasi al “Nicoletti” di Follonica, contro l’ambizioso Gavorrano del “condor” Vitaliano Bonucelli. Di fronte ad una compagine che coltiva l’obiettivo di tornare in C, indipendentemente dal girone in cui finirà, i “colchoneros” della Media Valle hanno fatto intravedere aspetti positivi, a fronte di altri che, come logica impone, debbono essere migliorati, per un gruppo che aspetta qualche altro rinforzo per potersi definire completo. Amichevole che è stata l’occasione per saggiare le qualità di quelli elementi in prova, come i vari Broccoli, Som e Alvin.

Fanani ha optato per un 3-5-2, suo marchio di fabbrica, con Borgia adattato nei tre della retroguardia assieme a Benedetti e Brusacà, Dell’Orfanello e Fomov ad agire sulle corsie laterali mentre in attacco hanno dimostrato già un buon affiatamento il sardo Solinas e l’ex Sinalunghese Lucatti. Una prima frazione di gioco divertente ed equilibrata si chiude sullo 0-0. Nella ripresa, complici le sostituzioni e la maggiore profondità della rosa dei maremmani, i padroni di casa, che hanno cominciato la preparazione una settimana prima dei biancorossi, trovano i gol vittoria con Lombardi e Costanzo. Ma il risultato, nel calcio estivo, ha un valore insignificante. Tra le fila del GhiviBorgo sono apparsi già in ottime condizioni Nottoli e Dell’Orfanello, gli unici due superstiti della scorsa stagione.

Al triplice fischio finale, Fanani si è detto soddisfatto di questa prima uscita dei suoi ragazzi. “Buon test nel quale, specialmente, nei primi 45’ ho notato una bella organizzazione di squadra nella fase difensiva.” – è il parere dell’ex allenatore del Castelnuovo- “Alla ripresa degli allenamenti mi concentrerò sulle criticità emerse. Resto soddisfatto di come i ragazzi stanno rispondendo ai miei dettami tattici.”

Gavorrano Follonica: Wrobleski, Scognamiglio, Dell’Aquila, Berardi, Benedini, Ferrante, Grifoni, Conti, Brega, Lombardi e Lamioni. Nel secondo tempo sono entrati: Niccolò Carcani, Farini, Pietro Carcani, Galvano, Bruni, Cordovani, Costanzo, Vanni, Pardera, Lepri e Valente Allenatore: Vitaliano Bonuccelli

GhiviBorgo: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Aprile, Benedetti, Dell’Orfanello, Brusacà, Fomov, Papi, Lucatti, Solinas e Nottoli. Nella ripresa sono entrati: Codardo, Viti, Bini, Zadrima, Canali, Alvin, Aldrovandi e Som Allenatore: Pacifico Fanani

Marcatori: 60’ Lombardi e 75’ Costanzo