GhiviBorgo, debutto amaro in Coppa Italia con il Seravezza

domenica, 25 agosto 2019, 20:10

di michele masotti

3-0

Seravezza: Petroni, Maccabruni, Leggio (68’ Fall), Granaiola, Andrei, Giordani, Bedini, Bortoletti, Frugoli, Grassi (75’Bongiorni) e Podestà (72’Nelli) A disposizione: Mazzini, Alessandro, Melli, Lucaccini, Vannucci, Garofalo e Latini Allenatore: Walter Vangioni

GhivizzanoBorgo: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Benedetti, Brusacà, Subbicini, Fomov (75’ Francescangeli), Marin (65’Broccoli), Aldrovandi (70’Zadrima), Nottoli e Aprile (56’Papi) A disposizione: Signorini, Simoni, Viti e Bini Allenatore: Pacifico Fanani

Arbitro: Samuele Andreano di Prato (Assistenti Bianchi di Pistoia e Magherini di Prato)

Marcatori: 10’Giordani, 47’Podestà e 81’ Bortoletti

La prima uscita del rinnovato GhiviBorgo non regala risposte positive a Pacifico Fanani: al “Buonriposo” il Seravezza dell’ex Vangioni si impone con un nitido 3-0. I locali, che rispetto alla passata stagione hanno cambiato poco, si sono dimostrati più determinati nei confronti dei rivali, privi degli attaccanti Solinas (infortunato) e Lucatti (squalificato). Match odierno che è stato l’unico vernissage ufficiale prima del debutto in campionato, che vedrà i versiliesi ospitare il Savona, una delle favorite per la promozione in C, mentre i “colchoneros” della Media Valle saranno di scena sul terreno di gioco della Lavagnese.

Nel derby degli allenatori garfagnini, Vangioni lancia dal primo minuto gli ex di giornata Petroni, Maccabruni, Giordani e Frugoli. Quest’ultimo agisce da centravanti, ruolo che sarebbe dovuto essere ricoperto, almeno nelle intenzioni estive, dallo sfortunato Buongiorno. In mezzo al campo geometrie e proprietà di palleggio sono garantite dai senatori Granaiola, Grassi e Bortoletti. Detto delle assenze, Fanani opta per un 3-5-2 con l’atteso ex Borgia e Dell’Orfanello sulle fasce, il terzetto Brusacà-Subbicini-Benedetto a difesa della porta di Marino. Degli ultimi acquisti soltanto l’argentino Marin parte dal primo minuto. Il tandem offensivo, invece, è formato dall’ex Massese Aldrovandi e Nottoli.

Prima tempo di marca Seravezza che, sfruttando una certa superiorità sulle palle inattive, sblocca il punteggio al 10’ con Giordani. In due circostanze Marino salva la porta dei suoi, sempre sugli sviluppi di un corner, dalle incornate di Maccabruni e Bedini. Sul piano della manovra, comunque, i biancorossi non hanno sfigurato, peccando di incisività in zona offensiva. Il sipario sulla ripresa si apre con il guizzo vincente di Podestà che indirizza ulteriormente in confronto sui binari prediletti dai ragazzi di Vangioni. La consueta girandola delle sostituzioni non cambia la sceneggiatura della partita. La firma sul definitivo 3-0 viene apposto da Bortoletti.