GhiviBorgo, doppio colpo sul mercato: ingaggiati Signorini e Canessa

giovedì, 22 agosto 2019, 17:11

di michele masotti

Ultimi ritocchi per la rosa del GhivizzanoBorgo in vista del debutto ufficiale, programmato per domenica in casa del SeravezzaPozzi nel primo turno di Coppa Italia. Il direttore Luca Pacitto ha regalato al tecnico Pacifico Fanani due nuovi acquisti. Si tratta del portiere classe 1999 Alessandro Signorini, che già aveva indossato la casacca biancorossa due stagioni fa, e l’ala classe 2001, in prestito dal Livorno, Axel Canessa. Innesti che vanno ad ampliare il parco delle quote dei “colchoneros” della Media Valle.

L’arrivo di Signorini è stata una precisa richiesta di Fanani che, alla luce delle prime amichevoli, voleva schierare tra i pali una quota che avesse già delle esperienze in D. L’identikit tracciato corrisponde alla perfezione a quello dell’estremo difensore labronico, sceso in campo trentadue volte nel passato campionato con la maglia del San Donato Tavarnelle. Signorini, inoltre, vanta delle stagioni in questa categoria anche con Gozzano e Delta Rovigo. Furono sedici le presenze collezionate dal classe 1999 nella seconda parte del torneo 2017-2018, fornendo un contributo decisivo al bel girone di ritorno condotto dalla formazione allora allenata da Simone Venturi. Tutto da scoprire Canessa, alla prima avventura nel calcio dei grandi, che ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile del Livorno. Il mercato in entrata del GhiviBorgo, comunque, potrebbe non essere finito qui. A centrocampo il nome buono potrebbe essere quello dell’argentino Nicolas Santiago Marin, nell’ultima annata in forza al Legnago Salus.

Nel frattempo, come detto, domenica ci sarà il vernissage stagionale contro il Seravezza dell’ex Vangioni, ultima prova generale prima dell’esordio in campionato (domenica 1 settembre nda) in terra ligure al cospetto della Lavagnese.