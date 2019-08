Sport



Golf e Slow Food al Braccicorti

martedì, 6 agosto 2019, 15:05

Sabato 3 e domenica 4 agosto si è disputato il “Trofeo Comune di Pieve Fosciana”, gara valida come terza prova del campionato sociale di doppio e sponsorizzata dalla Cantina Bravi di Camporgiano.

Record di presenze per una gara di doppio, con 20 coppie di golfisti che si sono dati battaglia nei due giorni di competizione, per la cronaca la coppia Moreno Dini e Stefano Dini si aggiudica la classifica lordo, Alessio Gonnella e Denio Salotti la categoria netto, mentre al secondo posto la coppia Francesco Adami e Andrea Angelini.

Domenica 4 agosto è stata una lunghissima giornata ricca di soddisfazioni per il Golf Club Garfagnana. Infatti, oltre alla gara di doppio nel pomeriggio, era prevista la manifestazione “prova il Golf con noi” a cui hanno aderito moltissime persone interessate anche a visitare la struttura e il campo da gioco.

Nell’intenso pomeriggio alle 18,30 si è provveduto alla premiazione dell’ottava gara del campionato sociale, sponsorizzata dal brand Acqua Dell’Elba, che era stata rinviata la scorsa settimana per il maltempo.

I vincitori sono elencati nella tabella riportata di seguito, da sottolineare la soddisfazione degli stessi che si sono portati a casa il prestigioso regalo dello sponsor.

Categoria lordo

1° Federico Pieroni

Prima categoria netto

1° Stefano Dini

2° Sandro Pieroni

Seconda categoria netto

1° Cristiano Garibaldi

2° Denio Salotti

Terza Categoria netto

1° Luca Farinelli

2° Alberto Morganti

Categoria Senior

Gino Battaglini

La serata è continuata, dalle 19,30 alle 21,30, con l’evento tanto atteso “Slow Food scende in campo”, seconda edizione della degustazione di prodotti tipici del territorio che, sotto la regia di Giordano Andreucci del ristorante il Pozzo, ha deliziato il palato di tutti i presenti.

Feedback estremamente positivi dei partecipanti, provenienti da diverse località, che hanno apprezzato oltre al cibo l’ambiente veramente gradevole di questa struttura.

Grande la soddisfazione per l’evento e la partecipazione. Pertanto il Golf Club Garfagnana ringrazia

lo staff della condotta Slow Food Garfagnana e Media Valle Del Serchio:

Giordano Andreucci (ristorante il Pozzo) per la regia e il tempo dedicato all’organizzazione; Alessio Pedri (presidente Condotta Garfagnana e Media Valle del Serchio); Andrea Bertucci (Il Vecchio Mulino); Aldo Bacci (Mulino Di Piezza); Verano Bertagni (Caseificio Bertagni); Luca Satti e Laura Andreucci (Garfagnana Trote); Luigi Angelini (Macelleria Angelini -Pieve Fosciana); Alessandro Bravi (Cantina Bravi-Camporgiano)

e i fornitori non presenti, ma che hanno reso possibile l’evento:

Salumi Bellandi (Ghivizzano); Fonte Azzurrina; caseificio Contipelli (Pieve Fosciana); forno Magazzini (Petrognola); Il Desco Garfagnino (Pieve Fosciana).

Il prossimo appuntamento in calendario è sabato 10 agosto per una gara in notturna su 12 buche, la partenza è prevista per le 22.