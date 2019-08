Sport



Gp Apuane, Anaclerio campione regionale master

lunedì, 26 agosto 2019, 10:36

Il vivo della stagione agonistica è arrivato in casa GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde: i biancoverdi, attesi in quel di Canelli dalla seconda prova del Campionato di Società Italiano FIDAL sui 10 chilometri su strada, sono chiamati alla rimonta verso la zona del podio tricolore.



Giorgio Scialabba e Alessio Terrasi, penalizzati da una serie di infortuni durante la passata e recente stagione, sono rientrati sui propri livelli e hanno dimostrato il loro immenso valore, degno di due fuoriclasse del loro livello. Sabato 24 Agosto, a Serravezza, alla “Corri a Seravezza”, ottimo oro di categoria per Marcello Bernardini e bella prova di Marco Rossi (8 assoluto); a Grosseto, alla “Marcia del Capercio”, ottimo bronzo assoluto per Roberto Ria; a Siniscola, alla “Caletta di corsa”, bell’argento di categoria per Paolo Fazzi e buone prove di Susanna Biagioni e Simone Carlini; Domenica 25 Agosto,al Parco dell’Orecchiella, al “Trofeo Appennino Tosco Emiliano”, bell’argento di categoria per Leonardo Pierotti e buone prove per Mimmo Marino (6 assoluto), Moussa Kone (7 assoluto), Igor Marracci (14 assoluto), Abdou Rahmane Yamego (15 assoluto), Adriano Mattei (18 assoluto), Omar Njie (24 assoluto), Daniele D’Andrea (26 assoluto), Rossano Fanani (28 assoluto), Simone Donati (32 assoluto), Alessandro Marlia (43 assoluto), Michelangelo Fanani (49 assoluto), Erica Togneri (55 assoluto) e Andrea Massari (57 assoluto); a San Vincenzo, al “Trofeo Humanitas”, argento di categoria per Agostino Scortichini e buona prestazione per Riccardo Durano (16 assoluto); a Piombino, alla prova dei 5000 metrideiCampionati regionali individuali Master su pista, ottimo secondo posto assoluto e oro di categoria per Dario Anaclerio; a Castiglione Fiorentino, alla “Lupa Urban Trail”, argento di categoria per Alberto Cappello (4 assoluto); a Castelnuovo Magra, alla “Corri Castelnuovo”, bronzo di categoria per Flavio Lazzini; ad Alghero, nella prova di corsa in montagna locale, oro di categoria per Claudio Simi; a Ledro, al “Giro del Lago di Ledro”, ottimo quarto posto assoluto per Giorgio Scialabba; a Spongano, alla “Corri Spongano”, ottimo argento assoluto per Rocco Pezzuto, a pochi secondi dall’azzurro Gianmarco Buttazzo; a Napola, alla “Volata Napola Mokarta”, ottimo settimo posto assoluto per Alessio Terrasi.