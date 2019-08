Sport



Gp Apuane sul tetto master regionale con cross, strada e montagna

lunedì, 12 agosto 2019, 11:54

Cross, strada e montagna: il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha completato la storica tripletta di titoli regionali con la squadra Master. Un successo inseguito a lungo dal sodalizio del presidente Graziano Poli che ha portato enorme soddisfazione all’interno della società di Piazza Umberto. Dopo l’ottima prestazione ai Campionati Italiani di corsa su strada Master in quel di Genova a inizio Giugno, i biancoverdi erano chiamati almeno al sogno dell’impresa, sogno che si è trasformato sempre più in realtà;



Domenica 11 agosto, a Massa, è stata infatti alzata la terza coppa del 2019, coronando un anno incredibile: le triplette oro – argento – bronzo di categoria formate da Daniele Rubino – Roberto Ria – Lorenzo Checcacci e Claudio Simi – Agostino Scortichini – Leonardo Pierotti, gli ori di categoria di Marco Bonacchi e Francesco Frediani (dominatore indiscusso dal 2017), gli argenti di categoria di Stefano Simi e Franco Cusinato e i bronzi di categoria di Dario Anaclerio e Aldo Leonardi, uniti a tutte le altre prove degli atleti impegnati sulle salite del Candia, sono stati gli ingredienti per la vittoria e il dominio Master regionale. Altri impegni durante la settimana hanno servito buone prestazioni per gli apuani;



Giovedì 8 agosto, a Gragnana, alla “Notturna Gragnanina”, ottimi ori di categoria per Marco Mazzei e Paola Lazzini, argento di categoria per Roberto Ria e buon prove per Marco Rossi (20 assoluto), Simone Carlini (55 assoluto) e Fiorella Costa (14 assoluta); Sabato 10 Agosto, a Montereggio di Mulazzo, alla “Corri il Cammino della Maestà”, bella prova di Paola Lazzini; Domenica 11 Agosto, a Ravanusa, al “Trofeo Città di Ravanusa”, ottimo bronzo assoluto per il campione italiano di maratona Alessio Terrasi.