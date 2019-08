Sport



Gp Apuane, triplo argento per Terrasi-Ria-D’Agostino

lunedì, 5 agosto 2019, 11:26

Buon fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Iniziando da sabato 3 agosto, a Sassi di Molazzana, al “Trofeo Lino Micchi”, bel bronzo assoluto per Erica Togneri, oro di categoria per Lorenzo Checcacci, argenti di categoria per Adriano Mattei e Leonardo Pierotti e buone prove per Michelangelo Fanani (30 assoluto), Franco Cusinato (39 assoluto), Maurizio Folegnani (65 assoluto), Arturo Sargenti (74 assoluto), Riccardo Cheli (78 assoluto), Aldo Leonardi (83 assoluto) e Giovanni Bergamini (94 assoluto); a Massa, alla “Attraverso le Mura”, nella gara di apertura buone prove per Luciano Bianchi (20 assoluto), Giuseppe Simone (23 assoluto), Sebastiano Pennisi (28 assoluto) e Caroline Kesteloot (20 assoluta) e, nella gara assoluta buone prestazioni per Marco Mazzei (18 assoluto), Dario Anaclerio (20 assoluto), Alessandro Patrucco (21 assoluto) e Marco Rossi (27 assoluto); a Bagheria, alla “Staffetta americana”, ottimo argento assoluto per Alessio Terrasi e ottimo quinto posto assoluto per Giorgio Scialabba.



Domenica 4 agosto, a Chiesina Uzzanese, alla “Strachiesina”, bel sesto posto assoluto per Daniele D’Andrea e buone prove per Riccardo Durano, Ludmillo Dal Lago e Roberto Peri; a Grosseto, al “Trofeo la Guaita”, ottimo argento assoluto per Roberto Ria; a Modena, al “Giro delle Borgate Vitriolesi”, buona prova per Enrico Manfredini; ad Assisi, al “Trail Costa di Trex – Assisi”, ottimo bronzo di categoria per Alberto Cappello; a Cuppello, alla “Notturna di Cupello”, ottimo argento assoluto per Francesco D’Agostino; a Salice Terme, al “Trail San Zaccaria”, ottimo bronzo assoluto per Vincenzo Scuro; a Fonte Cerreto, alla “Skyrace del Gran Sasso”, ottimo prestazione per Diego Strina (14 assoluto).