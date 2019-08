Sport



I rinnovati Diavoli Neri Gorfigliano scaldano i motori: al via la preparazione

giovedì, 8 agosto 2019, 15:37

di michele masotti

Ai nastri di partenza della Prima Categoria si presentano, per il terzo anno consecutivo, i Diavoli Neri Gorfigliano del neo tecnico Alessandro Cassettai. La società ha confermato buona parte della rosa della passata stagioni colmando, al tempo stesso, alcune uscite pesanti come quella della punta Pellegrinotti, accasatosi al Gallicano, e del difensore centrale Diego Orsi, tornato ad indossare la maglia del Piazza al Serchio, con ben nove innesti, diversi dei quali provenienti da Massa. Su tutti spicca l’esperto centravanti Luca Ceccarelli. Il classe 1982 vanta nel suo curriculum più di 200 reti tra Promozione ed Eccellenza, campionati che lo hanno visto protagonista con le maglie, tra le altre, di Pontremolese, Pecciolese, Pietrasanta, Marina La Portuale, Querceta, Seravezza e Massese.

I Diavoli, una delle due garfagnine che faranno parte del girone A con il Molazzana, inizieranno domenica 11 agosto la loro preparazione. Interessante e di livello il programma di amichevoli che testeranno i ragazzi di Alessandro Cassettai, che si avvarrà nel proprio staff dell’ex Piazza e Pontecosi Christian Fontanini. Il 17 agosto, in attesa della conferma ufficiale, ci sarà il test contro la Pontremolese (Eccellenza), sette giorni dopo impegno a Gorfigliano contro il River Pieve (Promozione), il 22 uscita a Castelnuovo mentre il 30 agosto verranno fatte le prove generali per la Coppa Toscana al cospetto del Piazza al Serchio. Oltre al sopracitato Ceccarelli, provengono dalla provincia di Massa i fuoriquota Granai e Santini, quest’ultimo ex Tarros Sarzana, e la mezzala Antonio Monaco, elemento che ha militato in Eccellenza con le maglie di Marina La Portuale e Pietrasanta. Piagentini, Orsetti, Amidei, Micchi e Fontanini rappresentano gli altri innesti che la Gazzetta del Serchio vi aveva annunciato nelle scorse settimane. Restano fondamentali nel progetto tattico di Alessandro Cassettai i “senatori” Carvajal, Pennucci, Tonelli, Crudeli, Morelli e capitan Gianluca Cassettai.

Alla voce cessioni, vanno annotate le partenze di Bonini, Manfredi e Fusco, quella del centravanti Matteo Pellegrinotti approdato, come detto, al Gallicano. Menzione speciale per Diego Orsi: il popolare “cholo” lascia i Diavoli Neri Gorfigliano dopo cinque stagioni per tornare al Piazza al Serchio, compiendo così il percorso inverso. Un’assenza importante, sia a livello calcistico che umano, per la società garfagnina che ha sempre apprezzato il valore e lo spirito di questo duttile giocatore.

Portieri: Carvajal, Vanni e Ferri

Difensori: Granai, Tonelli, Santini, Piagentini, Capitani, Cassettai e Pennucci

Centrocampisti: Monaco, Orsetti, Biagiotti, Crudeli, Amidei, Orsi e Coli

Attaccanti: Ceccarelli, Morelli, Coiai, Micchi e Fontanini