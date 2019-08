Sport



Il Pontecosi riparte dai giovani e da molti pontecosini

lunedì, 19 agosto 2019, 21:45

di lorenzo fiori

Con il primo giorno di preparazione effettuato questa sera è iniziata la nuova stagione dell'ASD Pontecosi Lagosì. Tante le novità che caratterizzeranno questa nuova avventura a partire dalla panchina dove, come già annunciato, si siederà mister Luigi Angelini in collaborazione con Federico Suffredini.

New entry anche in società con l'arrivo di Gianluca Bertucci che, tra le altre cose, farà il preparatore dei portieri. Sette sono stati gli addi, invece, per quanto riguarda la rosa giocatori (Canelli, Pozzi, Bartolomei, Cavani, Michele Bonini, Luti e Magazzini) mentre sono stati 10 gli arrivi che elenchiamo: Castelli dal Vagli, Venanzi dal Castelnuovo Garfagnana, Salotti dal New Team, Massei, Piagentini e Morotti dal Pieve Fosciana, Gori dal Gorfigliano, Nicoló Angelini dal River Pieve, Bandini dagli amatori del Filicaia e Ferrari dagli amatori del Cascio.

Da segnalare la nota positiva riguardo alla quantità di paesani all'interno del gruppo che raggiunge quota 21 persone.

"Gli obbiettivi -annuncia la società sui social network- sono sempre gli stessi: divertirsi, emozionarci e continuare il nostro Sogno alimentato da una famiglia priva di rimborsi economici."

"Un semplice ma enorme grazie va a tutti quelli anche quest'anno ci aiuteranno sposando il nostro particolare progetto. In bocca al lupo -conclude la dirigenza gialloblù- a tutti per la prossima stagione calcistica!"

Di seguito riportiamo tale rosa per la stagione 2019/2020:

Portieri: Michele Martini Adami, Bechelli e Guidetti.

Difensori: Castelli, Salotti, Gennaro, Lunardi, Bacci, Massei, Suffredini, Gori e Paolo Angelini.

Centrocampisti: Nicoló Angelini, Lorenzo Marigliani, Diego Marigliani, Venanzi, Bonini e Piagentini.

Attaccanti: Ferrari, Riccardo Martini Adami, Bandini, Morotti, De Vivo e Biggeri.