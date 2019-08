Sport



Jasmine Paolini in semifinale a Karlsruhe: la top 100 si avvicina

sabato, 3 agosto 2019, 13:46

di simone pierotti

Prosegue la marcia di Jasmine Paolini nel torneo Wta challenge125 di Karlsruhe: la tennista di Bagni di Lucca si è sbarazzata della tedesca Wagner guadagnandosi l’accesso alle semifinali, in programma oggi pomeriggio alle 16. Risultato eccezionale che conferma i grandi progressi compiuti dall’atleta nel corso del 2019, con una scalata della classifica che l’ha portata al suo best ranking. 7-5/6-4 il punteggio con il quale la Paolini ha superato la sua avversaria in 1h25’. Partenza in salita con la Wagner a condurre 4-1, poi 4 games consecutivi di Jasmine che risulteranno decisivi. Adesso semifinale contro la rumena Patricia Maria Tig, oggi n°223 del seeding mondiale ma ex n°83. Gara per niente facile contro un osso duro sulla terra rossa: favorita per la vittoria finale del torneo rimane comunque la Van Uytvanck, n°65 della classifica Wta.

I preziosi punti conquistati finora permetteranno alla Paolini di salire fino alla 118° posizione del ranking (best). Un’eventuale vittoria oggi le consentirebbe di arrivare al 108° posto mondiale.

L’obiettivo a breve raggio è quello di partecipare agli imminenti U.S. Open, ma Jasmine dovrà passare dalle qualificazioni, essendo già uscita l’entry list del torneo dello Slam. Ricordiamo che sono 104 le tenniste che entrano di diritto nel tabellone di uno Slam, per il resto bisogna superare tre turni di qualificazione, ricevere una “wild card” (8 a New York, generalmente concesse a giocatrici locali, giovani talenti o “nobili decadute”) oppure venire ripescati dopo aver superato almeno 2 turni di qualificazione. La Paolini parteciperà, in ogni modo, da testa di serie.