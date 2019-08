Sport



La Lucchese si impone per 0-1 sul Castelnuovo

giovedì, 22 agosto 2019, 21:44

di lorenzo fiori

0-1



Castelnuovo: Morini, Dini, Fanani, Jatta, Pieroni, Da Prato, Bachini, Marganti, Ghafouri, El Hadoui e Micchi. Entrati: Giusti, Simone Nelli, Turri, Galletti, Ricci, Bosi, Morelli e Bastof. Allenatore: Cardella.

Lucchese: Fontanelli, Lici, Visibelli, Papini, Pardini, Nolè, Meucci, Fazzi, Presicci, Remorini e Osman. Entrati: Edo, Bartolomei, Coselli, King, Lucarelli, Federico, Cruciani, Tarantino, Amin, Lattuca, Forciniti e Dinelli. Allenatore: Monaco.

Arbitro: Antognetti (Di gaudio e Brizzi assistenti)

Marcatore: 45' Tarantino.

Altro bel test amichevole per il Castelnuovo che, dopo le partite con il Seravezza degli amici Vangioni e Grassi e con il Gallicano, ha sfidato quest'oggi la Lucchese (anch'essa militante in serie D e nello stesso girone del Seravezza). Squadra ospite che, però, è reduce già da un impegno ufficiale, tra l'altro vittorioso (0-1), sul campo del Real Forte Querceta grazie alla rete decisiva di Cruciani. Tale partita era valida per il primo turno preliminare di coppa Italia.

Partono con un buon piglio entrambe le squadre. La Lucchese, capace di sviluppare una buona manovra, sfiora il vantaggio con due traverse e poi lo trova con una magica punizione di Tarantino a fine primo tempo.

Nel secondo tempo meglio il Castelnuovo che crea diverse opportunità con Bosi e Bastof non riuscendo, però, a concludere bene.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni dei due allenatori a fine partita:

Cardella: "I carichi di lavoro sono sempre pesi ma sono molto contento per il miglioramento nello stare in campo e nel provare a giocare contro una squadra tecnicamente nettamente superiore."

Monaco: "Sul piano del gioco siamo stati meno brillanti che in altre occasioni, di fronte ad un avversario che aveva voglia di mettersi in mostra. Sicuramente dovremo migliorare nell'atteggiamento. Non nascondo di essere valutato per le uscite anzitempo, causa infortuni, di Gueye e Lici. Domani valuteremo le loro condizioni. Oggi non ho rischiato, in vista della partita di Coppa di domenica, né Bitep che Nannelli."

Come già anticipato, si avvicina l'esordio ufficiale per i ragazzi di Cardella che è programmato, in coppa Italia, per domenica 1º settembre a Camaiore attendendo l'inizio del campionato che sarà domenica 8 settembre (calendario da definire). La Lucchese, invece, sarà impegnata anche domenica 25 agosto contro il Grassina, partita sempre valida per la coppa Italia. Domenica 1º settembre inizierà, bensì, la serie D dove per i rossoneri di Monaco ci sarà la sfida casalinga contro il Calcio Chieri.