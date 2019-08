Sport



Lodovica Micchi (Tc Garfagnana) vince il torneo Under 14 di Marina di Massa

martedì, 27 agosto 2019, 09:17

di michele masotti

Lodovica Micchi, promettente tennista del Tc Garfagnana, ha aggiunto al suo palmares, che già annovera anche un torneo di quarta categoria vinto a soli quattordici anni, il successo nella competizione Under 14 organizzata dal Tennis club Marina di Massa. Settimana da autentica dominatrice per questa classe 2005, allenata dal maestro del circolo garfagnino Andrea Del Vaso. Nel corso della manifestazione, infatti, Micchi ha perso solamente quattro game. Una statistica che la dice lunga sul potenziale tecnico di cui dispone questo interessante prospetto, uno dei migliori in Toscana per quanto concerne la categoria Under 14.

Prima di questa vittoria, Lodovica Micchi occupava la terza posizione nelle classifiche regionali stilate dalla Fit. I punti ottenuti in quel di Marina di Massa, in attesa di conoscere i risultati di chi la precedeva nella graduatoria riservata alle Under 14, potrebbero permettere alla tennista castelnuovese di salire sul gradino numero uno del tennis toscano. Una soddisfazione che darebbe lustro e soddisfazione, oltre che naturalmente a Lodovica Micchi, a tutto il circolo del capoluogo garfagnino. Nella finale del torneo massese, Micchi si è imposto per 6-2 6-0 su Eva Bercini (Tc Livorno), in una partita che ha avuto davvero poca storia. Lodovica, che ha come modello tennistico la leggendaria statunitense Serena Williams, sa dividere bene il campo con ambedue i fondamentali, il dritto e il rovescio a due mani e sta compiendo notevoli progressi sotto la guida di Andrea Del Vaso. Nella parte conclusiva della stagione, la portacolori del Tennis Club Castelnuovo potrebbe partecipare ai campionati toscani Under 14 che mettono in palio il titolo regionale versione 2019.