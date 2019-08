Matteo Biagiotti si aggiudica il torneo F.I.T. di 4^ categoria di Castelnuovo

Altri articoli in Sport

giovedì, 15 agosto 2019, 14:28

Vittoria assoluta uomini per il garfagnino Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana) che conclude la propria fatica nel tempo di 31’49’’, con un vantaggio di 13 secondi su Marco Bonacchi (Alpi Apuane) e di 25’’ su Matteo Giovannelli (Silvano Fedi Pistoia); quarto si classifica Daniele Donna (Atletica Franciacorta), quinto, Andrea Beconcini (Atletica...

mercoledì, 14 agosto 2019, 09:35

Alberto Cappello (Gp Parco Alpi Apuane), ottiene il primo posto nella categoria veterani, concludendo la gara in 1ora01’52’’,al secondo posto il bolognese ,Raffaello Villa (Polisportiva Monte San Pietro) e terzo Donato Sorice La Stanca Valenzatico)

mercoledì, 14 agosto 2019, 08:39

Sono bastate due sole stagioni per conquistare la promozione in Seconda Categoria per il neonato Borgo a Mozzano: prima la finale play-off persa contro il Fornaci poi il campionato vinto dopo una bella lotta contro il Gallicano

martedì, 13 agosto 2019, 21:08

L’Unione Sportiva Castelnuovo è tornata ad incontrare la “piazza”, ovvero gli sportivi e i simpatizzanti. Lo scorso anno, con la serata a “porte aperte” che, a dire il vero, non riscosse alcuna presenza: ieri sera, lunedì 12 agosto, con la serata “L’U.S.

martedì, 13 agosto 2019, 21:05

Nel tardo pomeriggio odierno il comitato toscano della Figc ha svelato tutti i gironi, dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, che vedranno al via le 12 compagini della Garfagnana e Mediavalle

martedì, 13 agosto 2019, 10:49

Andrea Taddei "comanda" tra i piloti, Nicola Perrone tra i navigatori. Due leadership accomunate da un minimo scarto sugli inseguitori, garanzia di massima incertezza nella seconda metà di programmazione