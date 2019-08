Matteoni (Orecchiella) vince la "Scarpinata Raminese"

Altri articoli in Sport

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:35

Il maltempo ha causato anche l’annullamento dell’evento tanto atteso dal circolo: la seconda edizione dello “Slow Food scende in campo”. Comunque la degustazione dei prodotti tipici è solo rimandata a domenica 4 agosto

mercoledì, 31 luglio 2019, 11:32

Si scaldano i motori per la terza edizione della Gragnana-Varliano, la gara motociclistica di velocità in salita che quest'anno sarà valida oltreché per il campionato italiano (Civs), anche per quello europeo (Hill Climb European Championship)

lunedì, 29 luglio 2019, 22:07

Domenica 28 luglio si è disputata la prima prova dei Campionati Italiani di corsa in montagna 2019; la gara, il cui tracciato prevedeva solo salita come da regolamento, valevole per l’assegnazione dei titoli di campione italiano di corsa in montagna Individuali e di società Promesse e Senior, è partita da...

lunedì, 29 luglio 2019, 16:50

La gara di casa non ha sortito l'effetto sperato per padre e figlio, attesi protagonisti ma alle fine delusi dall'esito. Solo papà Gabriele all'arrivo, estromesso dalla top ten per problemi alla vettura, ha salvato il bilancio con una prestazione di spessore e con la vittoria di classe

lunedì, 29 luglio 2019, 16:48

Seconda vibrante vittoria per il pilota lucchese nel Trofeo Renault e conferma delle doti di pilota di vertice. Ottime le sensazioni avute, insieme a Federico Grilli alla guida della Clio R3 della Pavel Group, con i colori della Jolly Racing Team, i "registi" di questo nuovo programma sportivo

lunedì, 29 luglio 2019, 16:47

Pieno successo per la 12^ edizione della Lago – Campocatino, gara di corsa in montagna organizzata dal GS Orecchiella Garfagnana sotto l’egida della Fidal Toscana, che si è svolta domenica 21 luglio nello splendido scenario naturale del comune di Vagli Sotto