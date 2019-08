"Notturna di San Jacopo", quinto posto per Bonacchi (Alpi Apuane)

Altri articoli in Sport

giovedì, 1 agosto 2019, 16:16

A nove giorni dall’inizio della preparazione, mister Pacifico Fanani ha saggiato le potenzialità e le qualità del suo rinnovato Ghiviborgo nell’amichevole, disputatasi al “Nicoletti” di Follonica, contro l’ambizioso Gavorrano del “condor” Vitaliano Bonucelli

giovedì, 1 agosto 2019, 16:08

Non si ferma la scalata di Jasmine Paolini alla classifica mondiale Wta. La tennista di Bagni di Lucca, attuale n° 2 italiana, dopo le grandi prestazioni offerte al recente torneo di Palermo, raggiunge i quarti di finale anche a Karlsruhe, nella seconda edizione del torneo challenge 125

giovedì, 1 agosto 2019, 10:52

La vittoria assoluta uomini è andata al garfagnino Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana) che ha concluso la gara nel tempo di 30’14’’, distanziando di 5’’ il senegalese Ibrahima Sidibe (Pieve a Ripoli) e di 19’’ Mario Bendoni (Asd Montemurlo Mt); al quarto posto si è classificato Lorenzo Fucini (Atletica Prato) e...

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:35

Il maltempo ha causato anche l’annullamento dell’evento tanto atteso dal circolo: la seconda edizione dello “Slow Food scende in campo”. Comunque la degustazione dei prodotti tipici è solo rimandata a domenica 4 agosto

mercoledì, 31 luglio 2019, 11:32

Si scaldano i motori per la terza edizione della Gragnana-Varliano, la gara motociclistica di velocità in salita che quest'anno sarà valida oltreché per il campionato italiano (Civs), anche per quello europeo (Hill Climb European Championship)

lunedì, 29 luglio 2019, 22:07

Domenica 28 luglio si è disputata la prima prova dei Campionati Italiani di corsa in montagna 2019; la gara, il cui tracciato prevedeva solo salita come da regolamento, valevole per l’assegnazione dei titoli di campione italiano di corsa in montagna Individuali e di società Promesse e Senior, è partita da...