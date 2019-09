Sport



Prima gara ufficiale per il Castelnuovo: esordio in Coppa Italia a Camaiore

sabato, 31 agosto 2019, 11:59

di simone pierotti

Inizia domani, domenica 1° settembre (ore 15), con la gara di andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, la stagione ufficiale per il Castelnuovo. Dopo un mese di preparazione e dopo una serie di test amichevoli, per i ragazzi di Alfredo Cardella arriva il momento di concretizzare il lavoro fatto, anche se la Coppa sarà soltanto l’ultima tappa di avvicinamento al vero obiettivo della squadra, il campionato, che prenderà il via domenica 8 settembre tra le mura amiche contro il San Miniato. Tre giorni e mercoledì 11 settembre i gialloblu saranno di nuovo in campo per il return match contro i blu amaranto.

Un Castelnuovo ancora in rodaggio, con diversi elementi non al 100% ma che può contare su una rosa ampia, con tanti giovani pronti a mettersi in luce, in vista di una stagione lunga dove ci sarà bisogno di tutti per centrare la salvezza.

Di fronte il Camaiore allenato da Raffaele Moriani, che ha allestito una rosa di tutto rispetto, con i nuovi innesti Fiale, l’ex di turno Ceciarini e la punta Pegollo, che si aggiungono ai vari Barsotti e D’Antongiovanni, solo per fare due nomi. Una squadra già vista in buona condizione, come dimostrano le recenti amichevoli contro Capezzano (2-0) e GhiviBorgo (1-1).

La prossima settimana partirà anche l’avventura della Juniores nel campionato Regionale, in trasferta sul campo del Lanciotto, non prima di aver affrontato, martedì 3, il GhiviBorgo nel torneo del Settembre Lucchese.