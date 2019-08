Sport



Primo colpo Cefa: arriva Bertucci

sabato, 3 agosto 2019, 10:50

Giacomo Bertucci, 35 anni, guardia ex Ludec Porcari, è il primo colpo del Cefa Basket Castelnuovo per il campionato di Promozione. Il primo volto nuovo a disposizione del neo coach Maurizio Romani che assieme al direttore sportivo Francesco Bonini sta costruendo la squadra per la nuova stagione. Bertucci, esterno con punti nelle mani, sostituisce di fatto Andrea Cosimini nello scacchiere giallo nero dopo che quest’ultimo ha deciso di lasciare la squadra per motivi legati al lavoro.



«Ho allenato Giacomo ormai quasi 20 anni fa nelle giovanili dello Junior Lucca – dice coach Romani – sono contento di ritrovarlo oggi, con tanta esperienza in più. Ci sarà molto utile sia per le sue doti cestistiche che per le sue qualità umane, inoltre ha disputato più volte questo campionato e quindi saprà essere di aiuto anche ai più giovani. A 35 anni ha deciso di rimettersi in gioco, credo sia un esempio per tanti».



Bertucci è cresciuto nello Junior Lucca sino a giocare con la prima squadra poi le ultime 4 stagioni ha vestito la maglia della Ludec Porcari: «Una nuova avventura che mi stimola molto – dice il giocatore – ho scelto Castelnuovo per coach Romani, è stato lui l’elemento decisivo che mi ha portato alla decisione di vestire i colori del Cefa. Già più volte in passato ero stato vicino al club, adesso è il momento giusto e sono orgoglioso di essere stato scelto per questo progetto».



Anche il ds Bonini è soddisfatto del nuovo arrivo: «E’ un segnale importante per il nostro progetto – conferma il dirigente – questo ingaggio apre il nostro mercato, stiamo cercando altre pedine da affiancare al gruppo storico». Infatti, già certe le conferme di capitan Pozzi, dei fratelli Angelini e di Lana così come quelle di tanti giovanissimi che già si sono affacciati in prima squadra.