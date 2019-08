Rudy Michelini atteso protagonista al Rally del Friuli Venezia Giulia

Altri articoli in Sport

lunedì, 26 agosto 2019, 10:36

Il vivo della stagione agonistica è arrivato in casa GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde: i biancoverdi, attesi in quel di Canelli dalla seconda prova del Campionato di Società Italiano FIDAL sui 10 chilometri su strada, sono chiamati alla rimonta verso la zona del podio tricolore

domenica, 25 agosto 2019, 20:10

La prima uscita del rinnovato GhiviBorgo non regala risposte positive a Pacifico Fanani: al “Buonriposo” il Seravezza dell’ex Vangioni si impone con un nitido 3-0. I locali, che rispetto alla passata stagione hanno cambiato poco, si sono dimostrati più determinati nei confronti dei rivali, privi degli attaccanti Solinas (infortunato) e...

giovedì, 22 agosto 2019, 21:44

Altro bel test amichevole per il Castelnuovo che, dopo le partite con il Seravezza degli amici Vangioni e Grassi e con il Gallicano, ha sfidato quest'oggi la Lucchese (anch'essa militante in serie D e nello stesso girone del Seravezza)

giovedì, 22 agosto 2019, 18:22

Sembra ieri che un gruppo di amici organizzò un torneo di pallavolo per ricordare il loro compagno di squadra prematuramente scomparso. Sono passati 12 anni e il torneo di pallavolo vive ancora in memoria di Mauro Berlingacci

giovedì, 22 agosto 2019, 17:11

Ultimi ritocchi per la rosa del GhivizzanoBorgo in vista del debutto ufficiale, programmato per domenica in casa del SeravezzaPozzi nel primo turno di Coppa Italia. Il direttore Luca Pacitto ha regalato al tecnico Pacifico Fanani due nuovi acquisti

mercoledì, 21 agosto 2019, 22:38

Voltata pagina riguardo alla sconfitta interna con il Seravezza nel 8º Memorial Marchini con il punteggio di 1-4 che abbiamo ampiamente raccontato, i ragazzi di Cardella si stanno preparando bene per un altro bel test di lusso contro la Lucchese (anch'essa militante in serie D) che lì vedrà impegnati giovedì...