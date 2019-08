Sport



Settembre Lucchese Giovanissimi all'insegna dell'equilibrio

mercoledì, 28 agosto 2019, 17:23

Dopo Juniores e Allievi, ora sotto con i Giovanissimi. I tornei del Settembre Lucchese entrano sempre più nel vivo con l'inizio del terzo, quello riservato ai nati nel 2005. Anche qua dodici formazioni al via, con tre società che parteciperanno al prossimo girone Elite regionale, Aullese, Margine Coperta e Cgc Capezzano, che sono state sorteggiate in tre gironi diversi. Al via però altre realtà importanti come Forte dei Marmi e Atletico Lucca (si affronteranno questa sera nella gara inaugurale), la novità Limite e Capraia e l'Academy Porcari che sarà una delle grandi favorite nel girone provinciale a cui parteciperà.

GIRONE A

Forte dei Marmi 2015

Atletico Lucca

Sporting San Donato

GIRONE B

Aullese

Folgor Marlia

Academy Porcari

GIRONE C

Limite e Capraia

Versilia Calcio

CGC Capezzano P.re

GIRONE D

Ghivizzano B. Mozzano

Lido di Camaiore

Margine Coperta

Si qualificano ai quarti di finale (18 e 19 settembre) le prime due di ogni girone, le semifinali sono in programma mercoledi 25 settembre, mentre la finale per il 1°/2° posto è prevista per martedi 1 ottobre.

Lo scorso anno il torneo fu vinto dal Capezzano P.re che superò per 2-1 il Forte dei Marmi 2015. Questi i risultati delle ultime finali.

2018: CGC Capezzano P.re - Forte dei Marmi 2015 2-1

2017: Forte dei Marmi 2015 - CGC Capezzano P.re 1-0

2016: Margine Coperta - CGC Capezzano P.re 0-0 (4-5 dopo i calci rig.)

2015: Atletico Lucca - Castelnuovo Garf. 4-1

2014: Atletico Lucca - Pieve San Paolo 3-0

Questo il calendario completo della categoria Giovanissimi 2019

FASE ELIMINATORIA

MERCOLEDI 28 AGOSTO

ore 19,00 Forte dei Marmi 2015 - Atletico Lucca

ore 20,30 Aullese - Folgor Marlia

VENERDI 30 AGOSTO

ore 19,00 Limite e Capraia - Versilia Calcio

ore 20,30 Ghivizzano B.Mozzano - Lido di Camaiore

LUNEDI 2 SETTEMBRE

ore 19,00 Limite e Capraia - CGC Capezzano P.re

ore 20,30 Ghivizzano B.Mozzano - Margine Coperta

GIOVEDI 5 SETTEMBRE

ore 19,00 Forte dei Marmi 2015 - Sporting San Donato

ore 20,30 Aullese - Academy Porcari

LUNEDI 9 SETTEMBRE

ore 19,00 Atletico Lucca - Sporting San Donato

ore 20,30 Folgor Marlia - Academy Porcari

MARTEDI 10 SETTEMBRE

ore 19,00 Versilia Calcio - CGC Capezzano P.re

ore 20,30 Lido di Camaiore - Margine Coperta

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDI 18 SETTEMBRE

ore 19,00 1°A - 2°B (A)

ore 20,30 1°B - 2°A (B)

GIOVEDI 19 SETTEMBRE

ore 19,00 1°D - 2°C (C)

ore 20,30 1°C - 2°D (D)

SEMIFINALI

MERCOLEDI 25 SETTEMBRE

ore 19,00 Vincente gara A - vincente gara C

ore 20,30 Vincente gara B - vincente gara D

FINALE

MARTEDI 1 OTTOBRE

ore 18,30 1°/2° posto