Sport



Settembre Lucchese, un pareggio e una sconfitta per il GhiviBorgo

martedì, 27 agosto 2019, 14:12

Riepilogo dei risultati e il calendario completo dei quattro tornei. Al link il riepilogo risultati torneo per torneo, classifiche dei gironi.

Venerdi 23 Agosto

Jun. Ore 19,00 Pol. Camaiore – Vald. Montecatini 0-1

Jun Ore 20,45 Real Forte Querceta – Ghivizzano B. Mozzano 2-2

Sabato 24 Agosto

Jun. Ore 19,00 Lammari – Ponte a Moriano 1-0

Jun. Ore 20,45 Atletico Lucca – Cuoiopelli 1-2

Domenica 25 Agosto

All. Ore 19,00 Seravezza Pozzi – Margine Coperta 1-2

All. Ore 20,30 Ghivizzano B.Mozzano – Lido di Camaiore 2-4

Lunedi 26 Agosto

All. Ore 19,00 Pol. Camaiore – Atletico Lucca 1-3

All. Ore 20,30 CGC Capezzano P.re - Pescia 3-1

Martedi 27 Agosto

Jun. Ore 19,00 Pol. Camaiore - Vinci

Jun. Ore 20,45 Real Forte Querceta – Castelnuovo Garf.

Mercoledi 28 Agosto

Giov. Ore 19,00 Forte dei Marmi 2015 – Atletico Lucca

Giov. Ore 20,30 Aullese – Folgor Marlia

Giovedi 29 Agosto

Jun. Ore 19,00 Atletico Lucca - Staffoli

Jun. Ore 20,45 Lammari – Bellaria Cappuccini

Venerdi 30 Agosto

Giov. Ore 19,00 Limite e Capraia - Versilia

Giov. Ore 20,30 Ghivizzano B.Mozzano – Lido di Camaiore

Sabato 31 Agosto

All. Ore 16,30 Pol. Camaiore – Castelnuovo Garfagnana

All. Ore 18,30 Seravezza Pozzi – Tau Calcio Altopascio

Domenica 1 Settembre

All. Ore 19,00 CGC Capezzano P.re – Folgor Marlia

All. Ore 20,30 Ghivizzano B.Mozzano – Pieve San Paolo

Lunedi 2 Settembre

Giov. Ore 19,00 Limite e Capraia – CGC Capezzano P.re

Giov. Ore 20,30 Ghivizzano B.Mozzano – Margine Coperta

Martedi 3 Settembre

Jun. Ore 19,00 Vald. Montecatini - Vinci

Jun. Ore 20,45 Ghivizzano B.Mozzano – Castelnuovo Garf.

Mercoledi 4 Settembre

Jun. Ore 19,00 Ponte a Moriano – Bellaria Cappuccini

Jun. Ore 20,45 Cuoiopelli - Staffoli

Giovedi 5 Settembre

Giov. Ore 19,00 Forte dei Marmi 2015 – Sporting San Donato

Giov. Ore 20,30 Aullese – Academy Porcari

Venerdi 6 Settembre

All. Ore 19,00 Margine Coperta – Tau Calcio Altopascio

All. Ore 20,30 Atletico Lucca - Castelnuovo Garfagnana

Sabato 7 Settembre

All. Ore 19,00 Pescia – Folgor Marlia

All. Ore 20,30 Lido di Camaiore - Pieve San Paolo

Domenica 8 Settembre

Esor. Ore 16,00 CGC Capezzano P.re – Forte dei Marmi 2015

Esor. Ore 17,00 Castelnuovo Garf. – Aquila S.Anna

Esor. Ore 18,00 Sport. Massarosa Ac. - Atletico Lucca

Esor. Ore 19,00 Young Viareggio Nat. – Academy Porcari

Esor. Ore 20,00 Sp. Pietrasanta 1909 – Lido di Camaiore

Esor. Ore 21,00 Folgore Segromigno – Folgor Marlia

Lunedi 9 Settembre

Giov. Ore 19,00 Atletico Lucca – Sporting San Donato

Giov. Ore 20,30 Folgor Marlia – Academy Porcari

Martedi 10 Settembre

Giov. Ore 19,00 Versilia – CGC Capezzano P.re

Giov. Ore 20,30 Lido di Camaiore – Margine Coperta

Mercoledi 11 Settembre (Quarti di finale)

All. Ore 19,00 1°A – 2°B (A)

All. Ore 20,30 1°B – 2°A (B)

Giovedi 12 Settembre (Quarti di finale)

All. Ore 19,00 1°C – 2°D (C)

All. Ore 20,30 1°D – 2°C (D)

Venerdi 13 Settembre

RIPOSO

Sabato 14 Settembre

RIPOSO

Domenica 15 Settembre

Esor. Ore 16,00 Sp. Massarosa Ac. – Young Viareggio Nat.

Esor. Ore 17,00 CGC Capezzano P.re – Castelnuovo Garf.

Esor. Ore 18,00 Forte dei Marmi 2015 – Aquila S.Anna

Esor. Ore 19,00 Folgore Segromigno – Sp. Pietrasanta 1909

Esor. Ore 20,00 Folgor Marlia – Lido di Camaiore

Esor. Ore 21,00 Atletico Lucca – Academy Porcari



Lunedi 16 Settembre (Quarti di finale)

Jun. Ore 19,00 1°A – 2°B (A)

Jun. Ore 20,45 1°B – 2°A (B)

Martedi 17 Settembre (Quarti di finale)

Jun. Ore 19,00 1°D – 2°C (C)

Jun. Ore 20,45 1°C – 2°D (D)

Mercoledi 18 Settembre (Quarti di finale)

Giov. Ore 19,00 1°A – 2°B (A)

Giov. Ore 20,30 1°B - 2°A (B)

Giovedi 19 Settembre (Quarti di finale)

Giov. Ore 19,00 1°D – 2°C (C)

Giov. Ore 20,30 1°C – 2°D (D)

Venerdi 20 Settembre

RIPOSO

Sabato 21 Settembre

RIPOSO

Domenica 22 Settembre

Esor. Ore 16,00 Folgore Segromigno – Lido di Camaiore

Esor. Ore 17,00 Sp. Massarosa Ac. – Academy Porcari

Esor. Ore 18,00 Folgor Marlia – Sp. Pietrasanta 1909

Esor. Ore 19,00 CGC Capezzano P.re – Aquila S.Anna

Esor. Ore 20,00 Forte dei Marmi 2015 – Castelnuovo Garf.

Esor. Ore 21,00 Atletico Lucca – Young Viareggio Nat.



Lunedi 23 Settembre (Semifinali)

Juniores ore 19,00 Vincente Gara A – vincente gara C

Juniores ore 20,45 Vincente Gara B – vincente Gara D

Martedi 24 Settembre (Semifinali)

Allievi ore 19,00 Vincente Gara A – vincente gara C

Allievi ore 20,30 Vincente Gara B – vincente gara D

Mercoledi 25 Settembre (Semifinali)

Giovanissimi ore 19,00 Vincente Gara A – vincente gara C

Giovanissimi ore 20,30 Vincente Gara B – vincente gara D

Giovedi 26 Settembre

RIPOSO

Venerdi 27 Settembre (Semifinali)

Esordienti ore 19,00 1° semifinale

Esordienti ore 20,00 2° semifinale

Sabato 28 Settembre

RIPOSO

Domenica 29 Settembre

RIPOSO

Lunedi 30 Settembre

Esor. ore 19,00 – Finale 1°/2° posto Categ. Esordienti

Jun. ore 20,30 – Finale 1°/2° posto Categ. Juniores

Martedi 1 Ottobre

Giov. ore 18,30 – Finale 1°/2° posto Categ. Giovanissimi

All. ore 20,30 – Finale 1°/2° posto Categ. Allievi