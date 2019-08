Sport



Terzo Matteoni (Orecchiella) alla "Strachiesina"

lunedì, 5 agosto 2019, 17:23

Anche quest’anno, a Chiesina Uzzanese, si è disputata la classica del podismo, denominata ‘’Strachiesina’’, sulla distanza di km 10,500 e giunta alla dodicesima edizione. La gara si è svolta su un percorso misto asfalto e sterrato sull’argine del fiume Pescia. La manifestazione è stata organizzata dal Gruppo Podistico Massa e Cozzile con la collaborazione e patrocinio dell’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza.

Per quanto riguarda il fatto agonistico, la vittoria assoluta è andata all’atleta di Borgo a Buggiano Adriano Curovich (Podistica Castelfranchese), in 34’47’’, distaccando di 50’’ Ibrahima Sidibe (Pieve a Ripoli) e di 1’47’’, Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana); quarto posto per Massimiliano Di Serio (Polisportiva Atletica I’Giglio Castelfiorentino) e quinto, Mariano Bardarè (Atletica Livorno).

Nei veterani uomini, ha conquistato la vittoria il lucchese Andrea Marsili (Lucca Marathon) nel tempo finale di 37’11’’, secondo posto per David Pellegrinotti (Le Lumache Mezzana Prato) e terzo per Alberto Sani (Pieve a Ripoli).

Il podio più alto nella categoria veterani argento lo ha conquistato il bolognese Lucio Agostini (Gabbi Bologna) nel tempo di 44’06’’; al secondo posto Stefano Balestri (Atletica Vinci) e al terzo Mario Viola (Atletica Borgo a Buggiano).

Primo posto per Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) nella categoria veterani oro in 46’30’’, dove ha preceduto Loretto Brizzi (Freestyle Triathlon).

Damiana Lupi (Atletica Vinci) si è classificata prima nella categoria donne assolute, terminando la gara in 42’24’’; al secondo posto, con un distacco di 1’27’’, si è classificata Sara Orsi (Pinocchio Sport Pescia) e al terzo, a 2’48’’ Ioana Lucaci (Gruppo Sportivo Run….dagi); quarto posto per Anna Maria Secci (Podistica Galleno) e quinto per Beatrice Macelloni (Atletica Vinci).

La fiorentina Eva Grunwald (Luivan Settignano) si è classificata prima nelle donne veterane in 46’44’’, al secondo posto Flavia Cristianini (Lucca Marathon) e terza Moira Cerofolini (Montecatini Marathon).

Nelle donne veterane argento era presente solo una concorrente e si tratta di Annunziata Izzo (Montecatini Marathon) che ha concluso in 58’12’’.

Nella classifica di società, primo posto per il Gruppo Sportivo Run….dagi con 29 iscritti, seconda l’Atletica Montecatini (14) e terza la Montecatini Marathon (11).